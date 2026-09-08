В Украине предлагают засчитывать военную службу в особый период в стаж государственной службы в тройном размере. Рассказываем, кого коснется нововведение и как оно повлияет на стаж.

Зачисление стажа в Украине могут пересмотреть: военную службу в особый период предлагают засчитывать в стаж государственной службы в тройном размере. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Речь идет о законодательной инициативе, которая касается военных, проходивших службу во время особого периода. Если документ примут, один год военной службы будут засчитывать как три года стажа государственной службы.

Что такое особый период

Особый период — это правовой режим, который действует в Украине с 2014 года и охватывает мобилизацию и военное положение. Он касается всех, кого призывали на службу или кто добровольно встал на защиту государства после начала российской агрессии.

Кто будет иметь право

Право на тройное зачисление стажа получат военнослужащие, которые служили в особый период и планируют работать на государственной службе. Прежде всего речь идет о демобилизованных, ветеранах, а также тех, кто обеспечивал оборону страны.

Увеличенный стаж повлияет и на размер будущей пенсии, и на возможность более быстрого карьерного роста на госслужбе. Сейчас военная служба уже частично учитывается при назначении пенсии, однако предложение предусматривает именно тройной коэффициент — это существенно больше действующих норм.

Как это будет работать

Механизм простой: каждый год службы в особый период будут засчитывать как три года стажа государственной службы. Это открывает военным путь к более высоким должностям и большим пенсионным выплатам после завершения службы.

Пока это лишь предложение: законопроект должен пройти рассмотрение в профильном комитете и голосование в Верховной Раде. Точных сроков принятия пока нет, поэтому военным стоит следить за обновлениями.

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