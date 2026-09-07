Ровенщина получила из госбюджета 23,3 млн грн на создание и обустройство жилья для переселенцев. Средства уже распределили между общинами.

Бесплатное жильё для ВПЛ в Ровенской области расширят новыми приютами — общины получили 23,3 млн грн государственной субвенции на обустройство жилья для переселенцев.

О поступлении средств сообщили в Ровенской ОВА, как передаёт «Ровно Медиа». Сейчас в области проживает более 42 тысяч внутренне перемещённых лиц, поэтому создание надлежащих условий для их проживания остаётся одной из ключевых задач общин.

Речь идёт о государственной субвенции на создание и обустройство жилья для эвакуированных и внутренне перемещённых лиц. В 2026 году Ровенщина получила 23,3 млн грн на формирование фондов временного и поддерживаемого проживания, а также на меры по обеспечению ВПЛ жильём в сельской местности.

«Это не просто средства на ремонт помещений. Это возможность превратить здания, которые годами не использовались или нуждались в обновлении, в комфортное жильё для людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома», — отметила заместитель председателя Ровенской ОГА Людмила Шатковская.

По результатам работы временной комиссии средства уже распределены между отдельными общинами. Важное условие проектов — безбарьерность: как минимум 20% жилых мест должны быть адаптированы для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Речь идёт об обустройстве пандусов, подъёмников и широких дверных проёмов.

Что это означает для переселенцев

Формирование фондов временного и поддерживаемого проживания позволит общинам превратить нежилые и запущенные здания в готовое жильё для людей, потерявших дом из-за войны. Часть средств направят на обеспечение переселенцев жильём в сельской местности, где такие помещения часто простаивают годами.

Кроме жилья, на еженедельном совещании по вопросам социальной защиты обсудили развитие патронатной услуги в общинах и формирование перечня актуальных потребностей в социальной сфере в соответствии с запросами жителей.

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