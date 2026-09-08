Военнообязанному, у которого уже есть бронирование, не стоит увольняться с работы, если он хочет оформить отсрочку от мобилизации — юристы объяснили, как безопасно перейти с одного основания на другое.

Отсрочка от мобилизации в Украине при действующем бронировании — тема, с которой военнообязанные всё чаще обращаются к юристам. Специалисты объяснили: увольняться с работы, где действует бронирование, не нужно — оформить отсрочку можно параллельно.

Как сообщает портал «Юристи.UA», вопрос задал гражданин, у которого есть бронирование, но он хочет оформить отсрочку по уходу. Юрист Владислав Дерей подчеркнул: человек не должен быть безработным для оформления такой отсрочки.

Если уволиться, работодатель аннулирует бронирование и сообщит об этом ТЦК. Если затем возникнут сложности с получением Акта установления факта осуществления ухода или ТЦК откажет из-за неполного пакета документов, человек останется без какого-либо основания для отсрочки и подлежит призыву по мобилизации.

Чтобы получить отсрочку по уходу, сначала следует подать заявление в орган местного самоуправления — там оформляют Акт установления факта осуществления ухода. Работа и статус забронированного на этот процесс не влияют. Вместе с этим документом в ЦНАП подают другие бумаги на переоформление отсрочки.

Что важно знать

Комиссия может спросить работающего человека, позволяет ли его график фактически осуществлять уход, однако прямого запрета работать закон не содержит. После того, как ТЦК даст разрешение на отсрочку, руководитель критического предприятия должен аннулировать бронирование.

Кабмин изменил правила переоформления отсрочки от мобилизации: теперь новое законное основание можно оформить без риска потерять действующее освобождение. Если в переоформлении откажут, предыдущая отсрочка останется действующей до завершения её срока. А когда до завершения срока осталось менее 30 дней, система позволит подать документы на новое основание.

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