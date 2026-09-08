Икра из баклажанов, рецепт которой станет спасением в сезон овощей, готовится в аэрогриле всего за 25 минут — без долгого тушения у плиты и лишнего масла.

Сезонные блюда из баклажанов легко приготовить даже без плиты: «ленивая» овощная икра в аэрогриле запекается всего за 25 минут, поэтому стоять у плиты и мешать не придётся.

Благодаря циркуляции горячего воздуха овощи равномерно запекаются, сохраняя сочность и природную сладость. Для приготовления подойдёт специальный поддон для соте, силиконовая форма или обычная чаша аэрогриля, застеленная пергаментом.

Ингредиенты для икры из баклажанов

На четыре порции понадобится:

4 молодых баклажана;

2 небольших помидора;

2 болгарских перца;

2–3 столовые ложки растительного масла;

сушёный чеснок и сушёное орегано — по вкусу;

соль и перец — по вкусу.

Как приготовить икру из баклажанов

С помидоров обязательно снимите кожицу: сделайте крестообразный надрез, обдайте плоды кипятком и очистите — или просто тонко срежьте ножом. Мякоть нарежьте средними кубиками.

Молодые баклажаны тоже нарежьте кубиком: кожицу можно не снимать, ведь с ней блюдо получает более выраженный запечённый вкус. Для более нежной текстуры её можно частично срезать.

В глубокой миске смешайте баклажаны с помидорами, добавьте масло, соль, перец, сушёный чеснок и орегано. Тщательно перемешайте и выложите овощную массу в форму аэрогриля. Установите таймер на 15 минут.

Пока помидоры и баклажаны запекаются, нарежьте болгарский перец более крупными кусочками. Через 15 минут аккуратно перемешайте овощи, выложите сверху перец и верните блюдо в аэрогриль ещё на 10 минут.

Готовое блюдо можно подавать как тёплый гарнир, самостоятельный лёгкий ужин или как холодную намазку на подсушенный хлеб или тосты.

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