Сезонные блюда из баклажанов легко приготовить даже без плиты: «ленивая» овощная икра в аэрогриле запекается всего за 25 минут, поэтому стоять у плиты и мешать не придётся.
Благодаря циркуляции горячего воздуха овощи равномерно запекаются, сохраняя сочность и природную сладость. Для приготовления подойдёт специальный поддон для соте, силиконовая форма или обычная чаша аэрогриля, застеленная пергаментом.
Ингредиенты для икры из баклажанов
На четыре порции понадобится:
- 4 молодых баклажана;
- 2 небольших помидора;
- 2 болгарских перца;
- 2–3 столовые ложки растительного масла;
- сушёный чеснок и сушёное орегано — по вкусу;
- соль и перец — по вкусу.
Как приготовить икру из баклажанов
С помидоров обязательно снимите кожицу: сделайте крестообразный надрез, обдайте плоды кипятком и очистите — или просто тонко срежьте ножом. Мякоть нарежьте средними кубиками.
Молодые баклажаны тоже нарежьте кубиком: кожицу можно не снимать, ведь с ней блюдо получает более выраженный запечённый вкус. Для более нежной текстуры её можно частично срезать.
В глубокой миске смешайте баклажаны с помидорами, добавьте масло, соль, перец, сушёный чеснок и орегано. Тщательно перемешайте и выложите овощную массу в форму аэрогриля. Установите таймер на 15 минут.
Пока помидоры и баклажаны запекаются, нарежьте болгарский перец более крупными кусочками. Через 15 минут аккуратно перемешайте овощи, выложите сверху перец и верните блюдо в аэрогриль ещё на 10 минут.
Готовое блюдо можно подавать как тёплый гарнир, самостоятельный лёгкий ужин или как холодную намазку на подсушенный хлеб или тосты.
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