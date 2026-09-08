Исследование ЮНЕСКО показало, что 73% украинских учителей разочарованы в профессии из-за низкой зарплаты, хотя 61% выбрали эту работу по призванию.

Зарплаты учителей в Украине этой осенью снова оказались в центре внимания: 73,2% педагогов называют низкую оплату труда главной причиной разочарования в профессии. Такие цифры приводит исследование ЮНЕСКО «Становление нового украинского учителя», в котором приняли участие более 6700 работников сферы образования со всех регионов, сообщает Socportal.

Исследование инициировано ЮНЕСКО по запросу Верховной Рады и Министерства образования и науки. Оно охватывает весь профессиональный путь педагога: от выбора профессии и подготовки до карьерного роста и образовательного лидерства.

Призвание приводит в школу, а зарплата заставляет думать об уходе

Внутренняя мотивация по-прежнему остается ключевым фактором выбора профессии. 61,2% опрошенных учителей назвали призвание работать с детьми среди причин, которые привели их в школу. Однако уже на этапе обучения часть будущих педагогов сомневается, что останется в школе: 18,8% студентов педагогических специальностей планируют сменить сферу деятельности.

Главная причина разочарования — деньги. 73,2% педагогов назвали низкую заработную плату тем, что больше всего отталкивает в профессии. Дополнительно 25,5% учителей подрабатывают репетиторством — это поиск дополнительного источника дохода, который исследователи советуют учитывать власти.

Что учителя думают о карьере и чего не хватает школам

Почти половина педагогов — 47,2% — связывают карьерный рост прежде всего с повышением квалификационной категории. ЮНЕСКО указывает на необходимость развивать более разнообразные траектории профессионального роста и лучше согласовывать подготовку будущих учителей с реальными требованиями Новой украинской школы.

Отдельный вызов — руководители школ. Почти 80% директоров работают в образовании более 20 лет, а 64,2% признают трудности при конкурсном отборе. Исследователи подчеркивают необходимость системного развития лидерских компетенций руководителей заведений.

Каких учителей не хватает больше всего

В отчете зафиксирован кадровый дефицит: острее всего не хватает учителей физики, математики, английского языка и информатики. В условиях полномасштабной войны удержание педагогов становится критичным для непрерывности обучения, подчеркивают авторы исследования.

Среди студентов-педагогов 20,6% хотели бы получить больше знаний и навыков социально-эмоционального обучения — эти компетенции особенно важны при работе с детьми в условиях войны. Исследование финансировал Global Partnership for Education (GPE) в рамках программы «Укрепление устойчивости системы образования Украины».

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