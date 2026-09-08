Швидкий кетчуп на зиму, рецепт якого займає близько години, дозволяє приготувати густий ароматний соус без зайвих добавок — у сезон стиглих помідорів це найпрактичніший спосіб зберегти смак літа в банці.

Швидкий кетчуп на зиму, рецепт якого займає близько години, дозволяє приготувати густий ароматний соус без зайвих добавок. У сезон стиглих помідорів це найпрактичніший спосіб зберегти смак літа в банці: взимку такий кетчуп пасує і до м'яса, і до картоплі, і до макаронів.

Головна перевага домашнього соусу — його смак легко підлаштувати під себе. Є три перевірені рецепти: вони різняться набором спецій та додаткових інгредієнтів, але всі готуються за схожим принципом — овочі тушкують, перебивають, варять до загустіння й закочують.

Швидкий кетчуп на зиму: рецепт з ароматними травами

Найпростіший варіант готується близько години. Для нього знадобляться:

2 кілограми помідорів;

2 цибулини;

3 зубчики часнику;

100 мілілітрів оцту 9%;

3 столові ложки цукру та 1 столова ложка солі;

по 1 чайній ложці сушеного базиліку й орегано;

по 0,5 чайної ложки чебрецю, розмарину та чорного меленого перцю.

Помідори з цибулею нарізають великими шматками й тушкують близько 30 хвилин, поки овочі не стануть м'якими. Далі масу перебивають блендером, а для однорідності перетирають через сито, додають сіль, цукор, часник, спеції та трави й варять на невеликому вогні ще 60 хвилин.

Рецепт із солодким і гострим перцем

Цей варіант виходить пікантнішим. На 2 кілограми помідорів беруть 500 грамів солодкого болгарського перцю, 1–2 гострі перці, 2 цибулини, 4 зубчики часнику та 100 мілілітрів оцту. Смак доповнюють 4 столовими ложками цукру, 1 столовою ложкою солі, чайною ложкою паприки та половиною чайної ложки чорного перцю.

Овочі тушкують 30–40 хвилин, подрібнюють блендером або перетирають через сито, додають часник і спеції та варять 50–60 хвилин, доки соус не загусне.

Томатно-яблучний кетчуп

Для цього рецепту краще брати кисло-солодкі яблука — вони врівноважують помідорну солодкість і роблять смак виразнішим. До 2 кілограмів помідорів додають 500 грамів яблук, 2 цибулини, 3 зубчики часнику та 100 мілілітрів оцту 9%. Зі спецій — 3–4 столові ложки цукру, столова ложка солі, чайна ложка кориці та паприки, по половині чайної ложки меленої гвоздики й чорного перцю.

Як закрити кетчуп на зиму

Фінальний крок у всіх трьох рецептах однаковий: наприкінці в соус вливають оцет, проварюють ще 5 хвилин і розливають гарячим у стерилізовані банки. Банки герметично закривають, перевертають догори дном і залишають до повного охолодження. Зберігати такий кетчуп можна в прохолодному темному місці всю зиму.