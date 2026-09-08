Рецепт кабачків із грибами на зиму — простий спосіб залишити смак літа у банці. Обсмажені кабачки, печериці, часник і спеції перетворюються на ароматну закуску, яка підійде і до сімейної вечері, і до святкового столу.

Рецепт кабачків із грибами на зиму — вдала альтернатива звичним маринованим овочам, а мариновані гриби за 10 хвилин, про які Politeka вже розповідала, теж варто взяти до уваги. Соковиті кабачки, обсмажені печериці, часник та ароматні спеції створюють закуску, яка пасує і до сімейної вечері, і до святкового столу. На сторінці Recipe for happiness розповіли про рецепт кабачків із грибами — простий у приготуванні, але з насиченим смаком.

Інгредієнти

Для заготівлі знадобиться звичний набір продуктів: 1,3 кг кабачків, 700 г грибів (найкраще печериць), 250 г цибулі та одна головка часнику. Окремо підготуйте 70 г олії, столову ложку солі, дві столові ложки цукру, по чайній ложці сухої аджики та суміші перців, а також 50 г оцту.

Покрокове приготування

Кабачки та гриби наріжте не надто тонкими пластинками, полийте олією й обсмажте на сковороді до легкої золотистої скоринки. До обсмажених овочів додайте тонко нарізану цибулю, подрібнений або пропущений через прес часник, сіль, цукор, суху аджику, суміш перців та оцет.

Усе ретельно перемішайте й залиште на деякий час, щоб овочі пустили сік і добре просочилися спеціями. Далі розкладіть салат у чисті стерилізовані банки та стерилізуйте їх 20 хвилин. Щоб температура води під час стерилізації була вищою, авторка радить додати у воду одну столову ложку солі.

Після стерилізації банки герметично закрийте й залиште охолоджуватися. Обсмажування надає овочам приємного аромату, часник і спеції додають легкої пікантності, а оцет зберігає баланс смаку та допомагає заготівлі довго стояти.

Готовий салат подають як самостійну закуску або використовують як гарнір до картоплі, м'ясних страв і каш. Калорійність страви — близько 70 ккал на 100 г, а на приготування піде приблизно півтори години.

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