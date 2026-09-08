Рецепт кабачков с грибами на зиму — простой способ оставить вкус лета в банке. Обжаренные кабачки, шампиньоны, чеснок и специи превращаются в ароматную закуску, которая подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Рецепт кабачков с грибами на зиму — удачная альтернатива привычным маринованным овощам, а маринованные грибы за 10 минут, о которых Politeka уже рассказывала, тоже стоит взять на заметку. Сочные кабачки, обжаренные шампиньоны, чеснок и ароматные специи создают закуску, которая подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола. На странице Recipe for happiness рассказали о рецепте кабачков с грибами — простом в приготовлении, но с насыщенным вкусом.

Ингредиенты

Для заготовки понадобится привычный набор продуктов: 1,3 кг кабачков, 700 г грибов (лучше всего шампиньонов), 250 г лука и одна головка чеснока. Отдельно подготовьте 70 г масла, столовую ложку соли, две столовые ложки сахара, по чайной ложке сухой аджики и смеси перцев, а также 50 г уксуса.

Пошаговое приготовление

Кабачки и грибы нарежьте не слишком тонкими пластинками, полейте маслом и обжарьте на сковороде до легкой золотистой корочки. К обжаренным овощам добавьте тонко нарезанный лук, измельченный или пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, сухую аджику, смесь перцев и уксус.

Все тщательно перемешайте и оставьте на некоторое время, чтобы овощи пустили сок и хорошо пропитались специями. Затем разложите салат в чистые стерилизованные банки и стерилизуйте их 20 минут. Чтобы температура воды при стерилизации была выше, автор советует добавить в воду одну столовую ложку соли.

После стерилизации банки герметично закройте и оставьте остывать. Обжаривание придает овощам приятный аромат, чеснок и специи добавляют легкой пикантности, а уксус сохраняет баланс вкуса и помогает заготовке долго храниться.

Готовый салат подают как самостоятельную закуску или используют как гарнир к картофелю, мясным блюдам и кашам. Калорийность блюда — около 70 ккал на 100 г, а на приготовление уйдет примерно полтора часа.

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