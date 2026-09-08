Блины с мясом и грибами — сытное блюдо, которое можно приготовить заранее и даже заморозить. Этот рецепт подскажет, как сделать сочную начинку и хрустящую корочку.

Рецепт нежных блинов на молоке мы уже публиковали — а блины с мясом и грибами превращают тонкие лепёшки в полноценное основное блюдо. Главное удобство в том, что начинку можно приготовить за день-два, а готовые блины даже заморозить про запас.

Это классические сытные блины, в которые заворачивают сочную говядину с обжаренными грибами, луком, морковью и рисом. Перед подачей их подрумянивают на сковороде, чтобы снаружи появилась аппетитная корочка. По этому рецепту получается 20–25 блинов — как раз чтобы накормить всю семью.

Ингредиенты для блинов с мясом и грибами

20–25 готовых тонких блинов;

340 г говядины (мякоть, нарезанная кубиками);

2 стакана (примерно 480 мл) мелко нарезанных грибов;

1/2 стакана (около 120 мл) лука, нарезанного мелкими кубиками;

1 средняя морковь, натёртая;

1/2 стакана (около 100 г) круглого риса, отваренного;

1/2 стакана (примерно 120 мл) бульона;

соль и перец — по вкусу;

масло для обжаривания;

щепотка чесночного порошка.

Для яичной панировки: 2 яйца, 3–4 столовые ложки (45–60 мл) молока, щепотка соли и перца.

Как приготовить блины с мясом и грибами: пошагово

Разогрейте сковороду с парой столовых ложек масла на сильном огне, выложите нарезанное кубиками мясо и подрумяньте его со всех сторон на средне-сильном огне. Переложите мясо в миску. При желании говядину можно отварить в воде до мягкости — примерно 1 час.

На той же сковороде обжарьте грибы на сильном огне до золотистого цвета. Добавьте лук и готовьте на среднем огне, пока он не станет мягким и прозрачным, — примерно 7–10 минут. Затем добавьте натёртую морковь и тушите до мягкости; можно влить 1/2 стакана воды и накрыть крышкой, чтобы процесс пошёл быстрее.

Измельчите мясо блендером или через мясорубку. Соедините его с грибной зажаркой, отварным рисом, чесночным порошком, солью и перцем и тщательно перемешайте. Влейте примерно 1/2 стакана бульона, чтобы начинка слиплась и не была сухой.

Выложите блины румяной стороной вверх. В центр каждого положите 2–3 щедрые ложки начинки, разровняйте по средней трети. Заверните правый и левый края к центру, а затем сделайте 3–4 сгиба, чтобы получился плоский рулет.

Подрумяньте начинённые блины одним из способов. Первый: обжарьте на сливочном или растительном масле на среднем огне с обеих сторон до золотистости. Второй: взбейте 2 яйца с 2 столовыми ложками молока и щепоткой соли, обмакните каждый блин в эту смесь и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до румяной корочки.

Подавайте блины горячими с подсоленной сметаной или кисло-сладким соусом. Они вкусны и холодными, поэтому отлично подходят как перекус или обед на следующий день. Необжаренные начинённые блины можно хранить в холодильнике 1–2 дня или заморозить в контейнере.

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