Быстрый кетчуп на зиму, рецепт которого занимает около часа, позволяет приготовить густой ароматный соус без лишних добавок — в сезон спелых помидоров это самый практичный способ сохранить вкус лета в банке.

Быстрый кетчуп на зиму, рецепт которого занимает около часа, позволяет приготовить густой ароматный соус без лишних добавок. В сезон спелых помидоров это самый практичный способ сохранить вкус лета в банке: зимой такой кетчуп подойдёт и к мясу, и к картошке, и к макаронам.

Главное преимущество домашнего соуса — его вкус легко подстроить под себя. Есть три проверенных рецепта: они различаются набором специй и дополнительных ингредиентов, но все готовятся по схожему принципу — овощи тушат, перебивают, варят до загустения и закатывают.

Быстрый кетчуп на зиму: рецепт с ароматными травами

Самый простой вариант готовится около часа. Для него понадобятся:

2 килограмма помидоров;

2 луковицы;

3 зубчика чеснока;

100 миллилитров уксуса 9%;

3 столовые ложки сахара и 1 столовая ложка соли;

по 1 чайной ложке сушёного базилика и орегано;

по 0,5 чайной ложки тимьяна, розмарина и чёрного молотого перца.

Помидоры с луком нарезают крупными кусками и тушат около 30 минут, пока овощи не станут мягкими. Далее массу перебивают блендером, а для однородности протирают через сито, добавляют соль, сахар, чеснок, специи и травы и варят на небольшом огне ещё 60 минут.

Рецепт со сладким и острым перцем

Этот вариант получается более пикантным. На 2 килограмма помидоров берут 500 граммов сладкого болгарского перца, 1–2 острых перца, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока и 100 миллилитров уксуса. Вкус дополняют 4 столовыми ложками сахара, 1 столовой ложкой соли, чайной ложкой паприки и половиной чайной ложки чёрного перца.

Овощи тушат 30–40 минут, измельчают блендером или протирают через сито, добавляют чеснок и специи и варят 50–60 минут, пока соус не загустеет.

Томатно-яблочный кетчуп

Для этого рецепта лучше брать кисло-сладкие яблоки — они уравновешивают помидорную сладость и делают вкус выразительнее. К 2 килограммам помидоров добавляют 500 граммов яблок, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока и 100 миллилитров уксуса 9%. Из специй — 3–4 столовые ложки сахара, столовая ложка соли, чайная ложка корицы и паприки, по половине чайной ложки молотой гвоздики и чёрного перца.

Как закрыть кетчуп на зиму

Финальный шаг во всех трёх рецептах одинаковый: в конце в соус вливают уксус, проваривают ещё 5 минут и разливают горячим в стерилизованные банки. Банки герметично закрывают, переворачивают вверх дном и оставляют до полного остывания. Хранить такой кетчуп можно в прохладном тёмном месте всю зиму.