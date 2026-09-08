Наличие законных оснований для отсрочки от мобилизации еще не гарантирует защиты от призыва — в ТЦК предупредили, какой ошибки нельзя допускать.

Правила отсрочки от мобилизации в Украине в очередной раз напомнили военнообязанным — в ТЦК объяснили, какая распространенная ошибка может оставить человека без права на отсрочку даже при наличии законных оснований.

Как сообщает Закарпатский областной ТЦК и СП, многие военнообязанные считают, что отсрочка действует «по умолчанию». На самом деле наличие оснований не означает ее автоматического предоставления: если гражданин не подал заявление и подтверждающие документы, право на отсрочку просто не возникает.

С ноября 2025 года в Украине действуют обновленные правила подачи заявлений. В ТЦК объяснили четкий алгоритм действий, предусмотрев два варианта подачи документов:

онлайн (основной способ) — через мобильное приложение «Резерв+»;

офлайн — через ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Какие документы нужны для отсрочки в ЦНАП

Для офлайн-обращения понадобятся паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) и оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих право на отсрочку.

После проверки администратор ЦНАП формирует заявление и передает его на рассмотрение в ТЦК и СП через электронный портал «Дия».

Как узнать о решении ТЦК

После рассмотрения документов заявитель получит ответ. Если решение положительное — ему позвонят. В случае отказа пришлют электронное письмо с подробным объяснением причин.

Сам документ, подтверждающий отсрочку, можно физически забрать в ЦНАП или сгенерировать и распечатать через «Резерв+» или «Дию».

Главное условие, на котором настаивали в военкомате: заявление на отсрочку от мобилизации нужно подавать только лично. Через родственников или юристов сделать это не получится — документы просто не примут.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: суд объяснил, вправе ли ТЦК призвать отца ребенка с инвалидностью.

Также Politeka сообщала, отсрочка от мобилизации для студентов: в ТЦК объяснили, нужно ли её продлевать с 1 сентября.

Как сообщала Politeka, контракты для военных на 10 и 24 месяца: после службы — отсрочка минимум 6 месяцев.