Ціни на пальне продовжують зростати, тож водії шукають способи економити на бензині й дизелі. Розбираємося, як вигідніше заправляти авто — повним баком чи порціями по 10 літрів.

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати, тож водіїв дедалі частіше цікавить, як вигідніше заправляти авто. У матеріалі автопорталу Autoportal розібрано, що краще обходиться бюджету — повний бак чи регулярні порції по 10 літрів, і чому звичка «доливати потроху» може виявитися дорожчою.

На тлі подорожчання бензину й дизеля заправка повного бака дає водієві відчутну перевагу, зазначає редактор Autoportal Олексій Астапов. Водій рідше відвідує АЗС і купує більший запас за поточною ціною, а це має значення, коли вартість пального постійно росте.

Повний бак допомагає зафіксувати поточну ціну пального

Якщо заправити 50–60 літрів перед черговим подорожчанням, цей запас буде придбаний за старою ціною. Доливаючи по 10 літрів, водій швидше повернеться на АЗС і наступну порцію пального може купувати вже за вищим тарифом. Наразі бензин на українських заправках подекуди вже сягає 80–82 гривень за літр, тож різниця навіть у кілька гривень стає помітною.

Впливає і кількість заїздів на заправку. Часті візити означають додаткову дорогу, розгони, гальмування та можливу роботу двигуна на холостому ходу. За баку на 50–60 літрів заправлятися порціями по 10 літрів доведеться приблизно у п'ять-шість разів частіше, ніж за одноразової заправки повного бака.

Заправка по 10 літрів створює лише відчуття меншої витрати грошей за один візит на АЗС. При зростанні цін вигідніше придбати більший запас пального за поточною вартістю та рідше заїжджати на заправку.

Великий обсяг може бути вигіднішим і в межах програм лояльності. Деякі мережі АЗС пропонують знижки залежно від кількості придбаних літрів або ж спеціальні пропозиції через мобільні застосунки — тоді повний бак приносить додаткову економію.

Чому постійно їздити з майже порожнім баком небажано

Заправка по 10 літрів має й технічні недоліки. Паливо бере участь в охолодженні зануреного електричного бензонасоса, тому систематична експлуатація автомобіля з низьким рівнем у баку може погіршувати умови його роботи. Ще один фактор — вільний об'єм бака, де за певних температурних умов утворюється конденсат, а волога небажана для паливної системи.

Втім, додаткова маса пального не дає значної переваги варіанту із заправкою по 10 літрів. Різниця у 40–50 кілограмах між повним і майже порожнім баком становить лише невелику частину загальної маси сучасного автомобіля, тому суттєво не впливає на витрату.

Як правильно заправляти повний бак

Повний бак не означає, що потрібно доливати пальне після автоматичного відключення заправного пістолета. Заправку варто завершувати після першого відсікання, залишаючи передбачений конструкцією простір для роботи системи вентиляції бака. Це допомагає уникнути переливу й зайвої витрати пального.

Раніше Politeka повідомляла, пальне знову подорожчало в Україні: скільки коштують бензин, дизель та автогаз.

Також Politeka повідомляла, подорожчання пального в Україні: експерти розповіли, на скільки зростуть ціни на бензин і дизель.