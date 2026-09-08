Зарплаты учителей в Запорожье выросли с 1 сентября на 20% — такое повышение действует в рамках общегосударственного решения и касается педагогов по всей Украине, а не только Запорожья.
О втором этапе повышения премьер-министр Сергей Корецкий объявил во время образовательной конференции «Серпнева-2026». С января 2026 года оплата труда педагогов уже выросла на 30%, а с сентября ее увеличили еще на 20%.
Сколько будут получать учителя в Запорожье
После сентябрьского перерасчета суммы будут зависеть от стажа, квалификационной категории и количества учебных часов. Правительство обнародовало ориентировочные диапазоны зарплат:
- молодые учителя — от 12,8 до 17,7 тысячи гривен на руки;
- опытные педагоги — от 16,9 до 28,5 тысячи гривен на руки.
Это не гарантированная ставка для каждого работника школы, а возможный диапазон зарплат после повышения.
От чего зависит итоговая сумма
Разница в выплатах даже между работниками одной школы может достигать нескольких тысяч гривен. На окончательную сумму влияют:
- количество учебных часов и тарифный разряд;
- педагогический стаж и квалификационная категория;
- классное руководство, проверка письменных работ и заведование кабинетом;
- надбавки за престижность труда и доплаты за работу с детьми с особыми образовательными потребностями;
- премии и другие выплаты, предусмотренные в конкретном заведении.
Например, молодой специалист с неполной нагрузкой может получать меньше коллеги, у которого полная ставка и дополнительные обязанности. В то же время педагог с большим стажем, высшей категорией и надбавками может приблизиться к верхней границе диапазона.
Когда придут повышенные деньги
Новые размеры оплаты применяются к зарплате, начисленной с 1 сентября 2026 года. Конкретная дата поступления средств зависит от графика выплат в конкретном учебном заведении: часть суммы педагоги могут получить при выплате аванса, а окончательный расчет за сентябрь — в установленный школой срок.
Проверить правильность начисления можно в бухгалтерии своего учебного заведения.
В целом в течение 2026 года зарплаты педагогов должны были вырасти на 50% по сравнению с показателями 2025 года. Правительство признает, что это лишь один из этапов пересмотра оплаты труда педагогов.
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