Соус без варки, рецепт которого занимает всего 15 минут, превращает спелые летние помидоры в яркую основу для пасты: томаты натирают на терке и смешивают с чесноком, маслинами, каперсами и анчоусами.

Рецепты соусов без варки спасают в летнюю жару, когда спелые помидоры настолько сочные, что их жалко отправлять на плиту. Этот вариант с сырыми тертыми томатами готовится всего за 15 минут — ровно столько, сколько закипает вода для пасты.

Идею подсмотрели в американском кулинарном издании The Kitchn, а 24 Канал адаптировал ее под простые и доступные продукты. Главный трюк в том, что помидоры здесь не варят: их просто натирают на терке, и за считаные секунды они превращаются в готовый свежий томатный соус.

Почему помидоры не варят

Секрет в том, что терка мгновенно разбивает мякоть томатов на сочную кашицу, а кожица остается на поверхности. Не нужно ни чистить, ни вынимать семена — получается почти готовый соус, который сразу впитывает чеснок, оливковое масло и соленые добавки.

Именно поэтому этот соус называют летним родственником итальянской путтанески: вкус остается ярким, соленым и насыщенным, но готовится значительно проще. Анчоусы, каперсы и маслины дают нужную соленость и глубину, поэтому блюдо не кажется пустым.

Ингредиенты на 4 порции

700 г спелых томатов;

4 зубчика чеснока;

1/2 стакана черных маслин без косточек;

2 ст. л. каперсов;

2 ст. л. мелко нарезанной петрушки;

2 ст. л. оливкового масла;

4 мелко нарезанных филе анчоусов в масле;

хлопья красного перца — по вкусу;

мелко натертый пармезан;

400 г пасты.

Как приготовить соус без варки

Томаты разрезают пополам поперек и натирают срезом на крупной терке в большую миску, останавливаясь, когда на терке остаются только шкурки. Шкурки выбрасывают.

К томатной массе добавляют натертый чеснок, маслины, каперсы, петрушку, оливковое масло, анчоусы и хлопья перца. По желанию всыпают несколько ложек пармезана.

Пасту варят в большой кастрюле с водой до состояния al dente, сливают и перекладывают прямо в миску с соусом. Все перемешивают щипцами и сразу подают, по желанию добавляя еще пармезана.

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