Соус без варіння, рецепт якого займає лише 15 хвилин, перетворює стиглі літні помідори на яскраву основу для пасти: томати натирають на тертці й змішують із часником, маслинами, каперсами та анчоусами.

Рецепти соусів без варіння рятують у літню спеку, коли стиглі помідори такі соковиті, що їх шкода відправляти на плиту. Цей варіант із сирими тертими томатами готується лише за 15 хвилин — рівно стільки, скільки закипає вода для пасти.

Ідею підглянули в американському кулінарному виданні The Kitchn, а 24 Канал адаптував її під прості й доступні продукти. Головний трюк у тому, що помідори тут не варять: їх просто натирають на тертці, і за лічені секунди вони перетворюються на готовий свіжий томатний соус.

Чому помідори не варять

Секрет у тому, що терка миттєво розбиває м'якоть томатів на соковиту кашку, а шкірка лишається на поверхні. Не треба ані чистити, ані виймати насіння — виходить майже готовий соус, який одразу вбирає часник, оливкову олію та солонуваті добавки.

Саме тому цей соус називають літнім родичем італійської путанески: смак лишається яскравим, солоним і насиченим, але готується значно простіше. Анчоуси, каперси й маслини дають потрібну солоність і глибину, тож страва не здається порожньою.

Інгредієнти на 4 порції

700 г стиглих томатів;

4 зубчики часнику;

1/2 склянки чорних маслин без кісточок;

2 ст. л. каперсів;

2 ст. л. дрібно нарізаної петрушки;

2 ст. л. оливкової олії;

4 дрібно нарізані філе анчоусів в олії;

пластівці червоного перцю — до смаку;

дрібно натертий пармезан;

400 г пасти.

Як приготувати соус без варіння

Томати розрізають навпіл упоперек і натирають зрізом на великій тертці у велику миску, зупиняючись, коли на терці лишаються самі шкірки. Шкірки викидають.

До томатної маси додають натертий часник, маслини, каперси, петрушку, оливкову олію, анчоуси та пластівці перцю. За бажанням всипають кілька ложок пармезану.

Пасту варять у великій каструлі з водою до стану al dente, зливають і перекладають просто в миску з соусом. Усе перемішують щипцями та одразу подають, за бажанням додаючи ще пармезану.

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