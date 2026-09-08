Найбільший український оператор зв'язку повністю завершив перехід із 3G на LTE: понад 1 млн абонентів вже на 4G, а вивільнений частотний ресурс пішов на прискорення мережі.

Київстар оновив правила обслуговування абонентів — а тепер оголосив і про технологічний перехід: найбільший український мобільний оператор повністю завершив використання мережі третього покоління (3G) і спрямував вивільнений частотний ресурс на розвиток LTE. Про це компанія повідомила в понеділок, 7 вересня.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву оператора, внаслідок виведення 3G із масової експлуатації понад 1 млн абонентів перейшли на 4G. Доступний для 4G ресурс збільшився на 25%, що підвищило швидкість і стабільність мобільних сервісів.

Поетапне згортання 3G компанія розпочала ще у 2023 році й поступово охопила всі регіони України. Одним із головних результатів стало перерозподілення 20 МГц у діапазоні 2100 МГц на користь 4G — саме на цих частотах тепер працює швидший LTE-зв'язок.

Як зросла швидкість мобільного інтернету

За даними оператора, завдяки перерозподілу частот швидкість передавання даних у мережі зросла на 20–40% залежно від локації. А від 2022 до 2026 року "Київстар" зафіксував зростання середньої швидкості мобільного інтернету більш ніж удвічі.

Станом на серпень 2026 року середня швидкість завантаження даних у мережі становила майже 100 Мбіт/с, а у великих містах цей показник був ще вищим. Тобто стрімінг відео, відеодзвінки та робота з важкими застосунками тепер працюють помітно швидше.

Де вже відключили 3G

Останній великий етап відключення 3G відбувся з 18 серпня. Технологію повністю замінили на 4G у низці населених пунктів Дніпропетровської області (Кривий Ріг і Криворізький район), Івано-Франківської (Городенка, Долина, Снятин, Верховинський, Івано-Франківський та Калуський райони) і Хмельницької (Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Шепетівський райони).

Для кого 3G ще тимчасово працює

У компанії уточнили, що для частини B2B-клієнтів технологія 3G тимчасово збережеться локально — через особливості розташування обладнання. Водночас їхній перехід на 4G планують завершити найближчим часом.

Що робити, якщо телефон досі «ловить» лише 3G

Якщо смартфон після відключення 3G перестав підключатися до інтернету або мережа стала повільнішою, варто перевірити, чи підтримує пристрій 4G/LTE. Для цього достатньо зазирнути в налаштування «Мобільна мережа» — у списку має бути режим 4G/LTE. У дуже старих телефонах, які підтримують лише 3G, доведеться замінити пристрій, а якщо йдеться про SIM-карту старого зразка — безкоштовно обміняти її на USIM у найближчому магазині оператора.

Схожим шляхом ідуть і конкуренти: оператор lifecell ще з 3 вересня завершує роботу мережі 3G у низці населених пунктів 17 областей України, переводячи відповідні регіони на технологію 4G/LTE. Український телеком-ринок остаточно прощається з третім поколінням зв'язку.

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