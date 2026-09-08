Домашня ковбаса, рецепт якої підходить навіть новачкам, виходить соковитою та ароматною — на приготування потрібно лише близько двох годин.

Домашня ковбаса, рецепт якої завжди вдається, виходить соковитою навіть у тих, хто готує її вперше. Страва чудово смакує зі свіжим хлібом і гострим хроном. Покроковий рецепт опублікувала фудблогерка kate.nora.blog, а на приготування потрібно лише близько двох годин.

Інгредієнти для домашньої ковбаси

Рецепт розрахований на 2 кілограми м'яса — цього вистачить на два великі кільця ковбаси (8 порцій). Знадобиться 2 кілограми свинячої лопатки, 250 грамів сала, одна голівка часнику, чайна ложка меленого чорного перцю та сіль до смаку.

Як приготувати домашню ковбасу

М'ясо поріжте кубиками по 1,5–2 сантиметри, а сало — тонкими пластинами. Складіть у миску, посоліть, поперчіть, додайте вичавлений часник і ретельно перемішайте. На м'ясорубку встановіть насадку-трубочку, надіньте оболонку та начиняйте її підготовленою масою, не трамбуючи надто щільно. Краї зав'яжіть ниткою.

Сформовані кільця викладіть на друшляк, проколіть голкою кожні 2 сантиметри та залиште щонайменше на годину, щоб стекла зайва рідина. Далі перекладіть ковбасу на змащене олією деко і запікайте при 150°C близько години — вона має лишитися злегка рум'яною з тонкою хрусткою шкіркою.

Як обрати м'ясо та оболонку

Найкраще брати свинячу лопатку: вона м'яка і містить достатньо жиру. Для оболонки підійде натуральна з супермаркету або свинячі кишки, які слід ретельно промити, очистити й замочити у воді з оцтом, щоб прибрати запах.

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