Домашняя колбаса, рецепт которой подходит даже новичкам, получается сочной и ароматной — на приготовление нужно всего около двух часов.

Домашняя колбаса, рецепт которой всегда удаётся, получается сочной даже у тех, кто готовит её впервые. Блюдо отлично сочетается со свежим хлебом и острым хреном. Пошаговый рецепт опубликовала фудблогер kate.nora.blog, а на приготовление нужно всего около двух часов.

Ингредиенты для домашней колбасы

Рецепт рассчитан на 2 килограмма мяса — этого хватит на два больших кольца колбасы (8 порций). Понадобится 2 килограмма свиной лопатки, 250 граммов сала, головка чеснока, чайная ложка молотого чёрного перца и соль по вкусу.

Как приготовить домашнюю колбасу

Мясо нарежьте кубиками по 1,5–2 сантиметра, а сало — тонкими пластинами. Сложите в миску, посолите, поперчите, добавьте выдавленный чеснок и тщательно перемешайте. На мясорубку установите насадку-трубочку, наденьте оболочку и начиняйте её подготовленной массой, не утрамбовывая слишком плотно. Края завяжите ниткой.

Сформированные кольца выложите на дуршлаг, проколите иглой каждые 2 сантиметра и оставьте минимум на час, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем переложите колбасу на смазанный маслом противень и запекайте при 150°C около часа — она должна остаться слегка румяной с тонкой хрустящей корочкой.

Как выбрать мясо и оболочку

Лучше всего брать свиную лопатку: она мягкая и содержит достаточно жира. Для оболочки подойдёт натуральная из супермаркета или свиные кишки, которые следует тщательно промыть, очистить и замочить в воде с уксусом, чтобы убрать запах.

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