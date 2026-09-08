Рецепт фаршированного перца с курицей и грибами мы уже публиковали — а сегодня берёмся за неизменную классику. Фаршированные перцы с говядиной и рисом — это сытный ужин, который накормит всю семью и не требует сложных техник. Секрет этой версии прост: перцы не отваривают заранее, а томатную пасту готовят отдельно, чтобы начинка вышла глубже по вкусу.
Ингредиенты для фаршированных перцев
- 2 ст. ложки оливкового масла + немного для сбрызгивания;
- 1 средняя жёлтая луковица, измельчённая;
- 3 зубчика чеснока, мелко нарезанные;
- 2 ст. ложки томатной пасты;
- 450 г говяжьего фарша;
- 1,5 стакана (примерно 360 мл) варёного белого или коричневого риса;
- 1 банка (примерно 410 г) нарезанных томатов в собственном соку;
- 1,5 ч. ложки сушёного орегано;
- соль по вкусу;
- свежемолотый чёрный перец по вкусу;
- 6 болгарских перцев (верхушки срезать, семена удалить);
- 1 стакан (примерно 240 мл) тёртого сыра Монтерей Джек или чеддера;
- свежая петрушка для подачи.
Как приготовить фаршированные перцы: пошагово
Разогрейте духовку до 200 °C. В большой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и готовьте, помешивая, около 7 минут, пока он не станет мягким.
Добавьте чеснок и томатную пасту и готовьте, помешивая, ещё около 1 минуты, пока не появится аромат. Именно так томатная паста слегка карамелизуется и придаёт начинке более глубокий вкус. Затем выложите говяжий фарш и готовьте, разбивая его ложкой, около 6 минут, пока он не перестанет быть розовым.
Вмешайте варёный рис и нарезанные томаты, приправьте орегано, солью и чёрным перцем. Тушите, помешивая, около 5 минут, пока жидкость немного не выпарится.
Выложите перцы срезом вверх в форму для запекания (примерно 33×23 см) и слегка сбрызните маслом. Наполните каждый перец говяжьей начинкой. Накройте форму фольгой.
Запекайте перцы около 35 минут, пока они не станут мягкими. Снимите фольгу, посыпьте тёртым сыром и запекайте ещё около 10 минут, пока сыр не запузырится.
Перед подачей посыпьте свежей петрушкой.
Готовые фаршированные перцы вкуснее всего сразу, пока сыр тянется. Если хотите приготовить блюдо заранее, очистите перцы и приготовьте начинку, храните их отдельно в холодильнике, а перед подачей наполните и запекайте до мягкости. Сформированные перцы можно и заморозить, а затем запекать прямо из морозилки — это займёт примерно на 30 минут дольше.
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