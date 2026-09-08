Национальный банк увеличил месячный лимит на покупку безналичной валюты с 50 до 200 тыс. грн, а суточный лимит на снятие наличных — вдвое, до 200 тыс. грн.

Новые лимиты на переводы денег в Украине уже действуют с сентября, а теперь Национальный банк переписал и валютные правила для населения. Покупать и снимать иностранную валюту украинцы теперь могут в значительно больших объемах — регулятор назвал это одним из крупнейших шагов валютной либерализации за последние два года.

Безналичная валюта: лимит вырос в четыре раза

Самое заметное изменение касается покупки безналичной валюты. Месячный лимит для населения увеличен сразу вчетверо — с 50 тыс. грн до 200 тыс. грн. В пределах этой суммы украинцы могут покупать не только валюту, но и банковские металлы и иностранные ценные бумаги.

Это открывает более широкие возможности для сбережений и инвестиций: граждане могут диверсифицировать накопления, не дожидаясь отдельных разрешений или исключений. Еще недавно порог в 50 тыс. грн существенно ограничивал тех, кто хотел купить валюту для длительного хранения.

Наличные: снимать можно вдвое больше

Изменился и лимит на снятие наличной валюты. Суточный порог повышен со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн, и действует он как в Украине, так и за границей. В Нацбанке поясняют, что это должно поддержать граждан, которые временно находятся за пределами страны, и укрепить доверие к банковской системе.

Расчеты за границей: добавили аренду жилья

Расширены возможности для расчетов за границей с гривневых счетов. Месячный лимит вырос до 200 тыс. грн, и в пределах этой суммы теперь разрешено оплачивать не только покупки и услуги, но и аренду жилья. Провести такую операцию можно картой или через SWIFT-перевод после покупки валюты банком по запросу клиента.

Отдельно установлен новый лимит на переводы с валютного счета на счет получателя за границей — 200 тыс. грн в месяц. Это упрощает оплату обучения, лечения и других разрешенных расходов.

Как воспользоваться новыми лимитами

Купить валюту в пределах 200 тыс. грн в месяц можно через онлайн-банкинг или в отделении банка — дополнительных разрешений не нужно, лимит применяется автоматически. То же касается снятия наличных: суточный лимит в 200 тыс. грн в эквиваленте действует по карте без отдельного обращения.

Для переводов за границу с гривневого счета банк сам покупает валюту по запросу клиента и отправляет ее получателю — важно уложиться в месячный лимит и иметь реквизиты. Если сумма превышает порог, часть платежа придется перенести на следующий месяц.

В Нацбанке подчеркивают, что решение принято на фоне стабилизации валютного рынка и роста международных резервов. Регулятор продолжает постепенно снимать ограничения, сохраняя контроль над ключевыми операциями, чтобы не создавать рисков для курсовой стабильности.

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