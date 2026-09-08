Національний банк збільшив місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти з 50 до 200 тис. грн, а добовий ліміт на зняття готівки — удвічі, до 200 тис. грн.

Нові ліміти на перекази грошей в Україні вже діють із вересня, а тепер Національний банк переписав і валютні правила для населення. Купувати та знімати іноземну валюту українці можуть у значно більших обсягах — регулятор назвав це одним із найбільших кроків валютної лібералізації за останні два роки.

Безготівкова валюта: ліміт зріс у чотири рази

Найпомітніша зміна стосується купівлі безготівкової валюти. Місячний ліміт для населення збільшено одразу вчетверо — з 50 тис. грн до 200 тис. грн. У межах цієї суми українці можуть купувати не лише валюту, а й банківські метали та іноземні цінні папери.

Це відкриває ширші можливості для заощаджень та інвестицій: громадяни можуть диверсифікувати накопичення, не чекаючи окремих дозволів чи винятків. Ще донедавна поріг у 50 тис. грн суттєво обмежував тих, хто хотів купити валюту для тривалого зберігання.

Готівка: знімати можна вдвічі більше

Змінився і ліміт на зняття готівкової валюти. Добовий поріг підвищено зі 100 тис. грн до 200 тис. грн, і діє він як в Україні, так і за кордоном. У Нацбанку пояснюють, що це має підтримати громадян, які тимчасово перебувають за межами країни, та зміцнити довіру до банківської системи.

Розрахунки за кордоном: додали оренду житла

Розширено можливості для розрахунків за кордоном із гривневих рахунків. Місячний ліміт зріс до 200 тис. грн, і в межах цієї суми тепер дозволено оплачувати не лише покупки та послуги, а й оренду житла. Провести таку операцію можна карткою або через SWIFT-переказ після купівлі валюти банком на запит клієнта.

Окремо встановлено новий ліміт на перекази з валютного рахунку на рахунок отримувача за кордоном — 200 тис. грн на місяць. Це спрощує оплату навчання, лікування та інших дозволених витрат.

Як скористатися новими лімітами

Купити валюту в межах 200 тис. грн на місяць можна через онлайн-банкінг або у відділенні банку — додаткових дозволів не потрібно, ліміт застосовується автоматично. Те саме стосується зняття готівки: добовий ліміт у 200 тис. грн у еквіваленті діє по картці без окремого звернення.

Для переказів за кордон із гривневого рахунку банк сам купує валюту за запитом клієнта та відправляє її отримувачу — важливо вкластися в місячний ліміт і мати реквізити. Якщо сума перевищує поріг, частину платежу доведеться перенести на наступний місяць.

У Нацбанку наголошують, що рішення ухвалене на тлі стабілізації валютного ринку та зростання міжнародних резервів. Регулятор продовжує поступово знімати обмеження, зберігаючи контроль над ключовими операціями, щоб не створювати ризиків для курсової стабільності.

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