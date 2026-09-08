Грибний суп — це ароматна, ситна та по-справжньому затишна страва, яка особливо смакує в прохолодну пору. Цей рецепт готується з простих продуктів, а легка кремова основа робить суп ніжним і водночас неважким.

Грибний крем-суп ми вже публікували — а грибний суп із картоплею готується зовсім інакше: тут гриби обсмажуються окремо, а вершкова основа робить страву ніжною, але не такою густою, як крем.

Цей грибний суп — справжня comfort-їжа: наваристий бульйон, ніжна картопля, ароматні обсмажені гриби та легкий вершковий смак. Готується він приблизно за 35 хвилин із доступних інгредієнтів.

Інгредієнти для грибного супу

4–5 середніх картоплин, очищених і нарізаних кубиками

450 г свіжих грибів (наприклад печериць), нарізаних скибочками

240 мл вершків 10% або суміші молока з вершками

2 великі морквини, нарізані кружальцями

пів склянки нарізаної зеленої цибулі (свіжої або замороженої)

1,4 л курячого бульйону

4 ст. л. борошна (приблизно 30 г)

3 ст. л. вершкового масла (приблизно 45 г)

2 ст. л. оливкової олії

2 ч. л. нарізаного кропу (свіжого, сушеного або замороженого) + ще трохи для подачі

1 лавровий лист

1 ч. л. солі (додайте більше наприкінці за смаком)

1/8 ч. л. меленого чорного перцю

Як приготувати грибний суп: покроково

1. У великій каструлі для супу на середньому вогні розтопіть 3 ст. л. вершкового масла. Додайте моркву та зелену цибулю й пасеруйте близько 5 хвилин.

2. Влийте 1,4 л курячого бульйону. Приправте сіллю, перцем, 2 ч. л. кропу та додайте лавровий лист.

3. Додайте нарізану картоплю, накрийте кришкою та варіть 15–20 хвилин. Картопля має бути твердою, але готовою.

4. У великій сковороді на середньо-сильному вогні розігрійте 2 ст. л. оливкової олії. Додайте гриби та обсмажуйте 5–7 хвилин, поки вони злегка не підрум'яняться. Перекладіть гриби в каструлю із супом.

5. В окремій мисці змішайте вершки та 4 ст. л. борошна до однорідності. Повільно влийте суміш у суп, помішуючи, і доведіть до легкого кипіння. Суп загусне.

Перед подачею посипте кожну тарілку нарізаним кропом — так грибний суп виглядає ще апетитніше. Хочете легший варіант — замініть вершкове масло оливковою олією або пропустіть крок із вершками та борошном і подавайте суп зі сметаною.

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