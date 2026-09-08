У вінницьких супермаркетах помітили порожні полиці з крупами та хлібом, що пов'язано з перебудовою логістики після російських ударів, але системного дефіциту продуктів немає

Ціни на продукти у Вінниці після ударів по складах знову почали повзти вгору, а в супермаркетах міста щораз частіше видно порожні полиці. Проте фахівці запевняють: системного дефіциту продуктів немає, йдеться про тимчасові перебої в постачанні окремих позицій.

Як повідомляє 20 хвилин Вінниця, 7 вересня в одному з АТБ на вулиці Київській справді помітні порожні місця на полицях із крупами. Подібну картину бачили і в «Сільпо»: вінничанин розповів, що на проспекті Космонавтів у магазині не було висівкового хліба — продавці пояснили, що товари конкретного виробника не завозять близько тижня через обстріли складів під Києвом.

Причина — серія російських ударів по логістичних об'єктах. Лише мережа «Аврора» у серпні повідомляла про удари по своїх розподільчих центрах 22 та 27 серпня, а 31 серпня на Київщині знищили ще один центр. 27 серпня, за даними видання, були знищені або пошкоджені склади одразу кількох компаній — «Фора», «Аврора» та Roshen. У магазинах «Сільпо» біля порожніх вітрин навіть з'явилися таблички з поясненням, що товари зі зруйнованих складів «згоріли».

Що відбувається з цінами у Вінниці

За даними моніторингу цін, у вересні продукти харчування в середньому подорожчали лише на 0,2% порівняно із серпнем. Однак середній показник приховує різницю між категоріями: бакалія (крупи, макарони, олія, борошно, цукор) додала 2,3%, а молочні продукти — одразу 3,07%.

Гречка у вінницьких супермаркетах на початку вересня коштувала в середньому 75,86 грн за кілограм, а вже з 3 вересня піднялася до 76,20 грн. Розкид цін між мережами значно більший: 65,90 грн у Metro, 68,66 грн у Novus, 69,90 грн в Auchan та 99 грн у Megamarket.

Десяток яєць «Ясенсвіт» у вересні в середньому коштував близько 66 грн, але в Novus — близько 59,7 грн, а в Megamarket — понад 73 грн. Молоко «Яготинське» 2,6% жирності об'ємом 900 мл у середньому продавали по 66,75 грн: від 61,99 грн у Novus до 71,50 грн у Megamarket, тоді як у серпні середня ціна становила 59,51 грн. Борошно поки тримається стабільно — індекс ціни 100%.

Чи є в магазинах чим торгувати

Журналісти пройшлися магазином «Українські товари» на вулиці Київській: там полиці заповнені, є крупи, макарони, борошно, олія, цукор, молочні продукти, яйця та м'ясо. Гречку тут можна знайти за 53 грн/кг, борошно — від 24 грн/кг, цукор — від 30,5 грн/кг, молоко — від 39 грн/л, куряче філе — близько 265 грн/кг, а десяток яєць — приблизно за 39,99 грн.

Керівниця відділу зовнішніх комунікацій однієї з великих торговельних мереж Кристина Івченко заявила, що системного дефіциту товарів у її мережі не спостерігають, а проблема пов'язана саме з перебудовою логістики. Виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance Наталія Петрівська додала, що ритейлери домовляються про прямі поставки від виробників та використовують альтернативні маршрути.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький оцінив можливе подорожчання продуктів через перебудову логістики до 2,5%, а 4 вересня заявив, що Україна має достатні обсяги виробництва продовольства і передумов для довгострокового дефіциту немає. Він закликав не збільшувати домашні запаси.

Що робити, якщо полиці порожні

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус пояснив, що забезпечення вінницьких магазинів стабільне, а якщо певні товари тимчасово зникають, їхнє постачання відновлюється за два-три дні. Тому скуповувати гречку, макарони чи олію мішками причин немає — ажіотаж сам по собі може створити короткостроковий дефіцит там, де його спочатку не було.

За останній місяць, за даними Івана Уса, бакалія в середньому додала 1,66%, а хлібобулочні вироби навпаки подешевшали на 2,2%. Борошно трималося близько 35,88 грн за кілограм, молочні продукти зросли лише на 0,2%, курятина — на 0,7%, а риба та морепродукти — на 2,75%.

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