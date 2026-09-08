В винницких супермаркетах заметили пустые полки с крупами и хлебом, что связано с перестройкой логистики после российских ударов, но системного дефицита продуктов нет

Цены на продукты в Виннице после ударов по складам снова поползли вверх, а в супермаркетах города всё чаще видны пустые полки. Однако специалисты уверяют: системного дефицита продуктов нет, речь идёт о временных перебоях в поставках отдельных позиций.

Как сообщает 20 хвилин Вінниця, 7 сентября в одном из АТБ на улице Киевской действительно заметны пустые места на полках с крупами. Похожую картину видели и в «Сильпо»: винничанин рассказал, что на проспекте Космонавтов в магазине не было отрубного хлеба — продавцы объяснили, что товары конкретного производителя не завозят около недели из-за обстрелов складов под Киевом.

Причина — серия российских ударов по логистическим объектам. Лишь сеть «Аврора» в августе сообщала об ударах по своим распределительным центрам 22 и 27 августа, а 31 августа в Киевской области уничтожили ещё один центр. 27 августа, по данным издания, были уничтожены или повреждены склады сразу нескольких компаний — «Фора», «Аврора» и Roshen. В магазинах «Сильпо» у пустых витрин даже появились таблички с пояснением, что товары с разрушенных складов «сгорели».

Что происходит с ценами в Виннице

По данным мониторинга цен, в сентябре продукты питания в среднем подорожали лишь на 0,2% по сравнению с августом. Однако средний показатель скрывает разницу между категориями: бакалея (крупы, макароны, масло, мука, сахар) прибавила 2,3%, а молочные продукты — сразу 3,07%.

Гречка в винницких супермаркетах в начале сентября стоила в среднем 75,86 грн за килограмм, а уже с 3 сентября поднялась до 76,20 грн. Разброс цен между сетями значительно больше: 65,90 грн в Metro, 68,66 грн в Novus, 69,90 грн в Auchan и 99 грн в Megamarket.

Десяток яиц «Ясенсвит» в сентябре в среднем стоил около 66 грн, но в Novus — около 59,7 грн, а в Megamarket — более 73 грн. Молоко «Яготинське» 2,6% жирности объёмом 900 мл в среднем продавали по 66,75 грн: от 61,99 грн в Novus до 71,50 грн в Megamarket, тогда как в августе средняя цена составляла 59,51 грн. Мука пока держится стабильно — индекс цены 100%.

Есть ли в магазинах чем торговать

Журналисты прошлись по магазину «Украинские товары» на улице Киевской: там полки заполнены, есть крупы, макароны, мука, масло, сахар, молочные продукты, яйца и мясо. Гречку здесь можно найти за 53 грн/кг, муку — от 24 грн/кг, сахар — от 30,5 грн/кг, молоко — от 39 грн/л, куриное филе — около 265 грн/кг, а десяток яиц — примерно за 39,99 грн.

Руководительница отдела внешних коммуникаций одной из крупных торговых сетей Кристина Ивченко заявила, что системного дефицита товаров в её сети не наблюдают, а проблема связана именно с перестройкой логистики. Исполнительный директор Ukrainian Food Retail Alliance Наталья Петровская добавила, что ритейлеры договариваются о прямых поставках от производителей и используют альтернативные маршруты.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий оценил возможное подорожание продуктов из-за перестройки логистики до 2,5%, а 4 сентября заявил, что Украина имеет достаточные объёмы производства продовольствия и предпосылок для долгосрочного дефицита нет. Он призвал не увеличивать домашние запасы.

Что делать, если полки пустые

Главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус объяснил, что обеспечение винницких магазинов стабильное, а если определённые товары временно исчезают, их поставка восстанавливается за два-три дня. Поэтому скупать гречку, макароны или масло мешками причин нет — ажиотаж сам по себе может создать краткосрочный дефицит там, где его изначально не было.

За последний месяц, по данным Ивана Уса, бакалея в среднем прибавила 1,66%, а хлебобулочные изделия наоборот подешевели на 2,2%. Мука держалась около 35,88 грн за килограмм, молочные продукты выросли лишь на 0,2%, курятина — на 0,7%, а рыба и морепродукты — на 2,75%.

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