Бисквит — это универсальная основа для тортов и десертов, а по этому рецепту он получается пышным, ровным и нежным. Готовится из простых ингредиентов за 15 минут, а начинку можно выбрать по своему вкусу.

Торт на сковороде мы уже публиковали — а бисквит требует совсем другого подхода к тесту и выпечке. Классический бисквит — это универсальная основа для тортов и рулетов: он получается пышным, нежным и отлично держит форму, если соблюсти несколько простых правил.

Главная особенность этого рецепта — мука с разрыхлителем, которая делает тесто стабильно пышным, а также техника постепенного введения яиц. По желанию коржи можно прослоить лимонным курдом, джемом или взбитыми сливками.

Ингредиенты для бисквита

225 г размягченного сливочного масла;

225 г мелкого сахара;

4 крупных яйца;

цедра половины лимона;

1 ч. л. ванильного экстракта;

225 г муки с разрыхлителем (самоподнимающейся муки);

немного молока;

щепотка соли.

Для начинки и подачи (по желанию): лимонный курд, джем, слегка взбитые сливки, сахарная пудра для посыпки.

Как приготовить бисквит: пошагово

Разогрейте духовку до 180 °C (160 °C с конвекцией). Две разъемные формы диаметром 20 см смажьте сливочным маслом и застелите дно пергаментом.

С помощью электрического миксера взбейте сливочное масло с сахаром до светлой пышной массы. По одному вводите яйца, каждый раз хорошо взбивая и соскребая тесто со стенок миски.

Добавьте цедру лимона, ванильный экстракт, муку, немного молока и щепотку соли. Взбивайте только до объединения ингредиентов, затем распределите тесто между двумя формами.

Выпекайте в центре духовки 25–30 минут, пока шпажка, вставленная в середину коржа, не будет выходить чистой. Через 10 минут достаньте коржи из форм и полностью остудите на решетке.

Начините бисквит по своему вкусу. Лучшее сочетание — щедрый слой лимонного курда со свежими сливками, а сверху присыпьте сахарной пудрой.

Готовый бисквит хранится до 3 дней. Подавайте его к чаю, кофе или как основу праздничного торта.

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