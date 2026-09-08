Пенсійний фонд України запровадив нові правила підтвердження страхового стажу — період роботи тепер можуть зарахувати навіть без фактично сплачених роботодавцем внесків.

Відновлення стажу у трудовій книжці тепер простіше — з серпня Пенсійний фонд України (ПФУ) за новими правилами може зарахувати період роботи навіть без фактично сплачених страхових внесків.

Про це йдеться в роз'ясненні Пенсійного фонду України. Нові правила передбачені Законом №4851-IX і стосуються як призначення, так і перерахунку пенсій. Вони набули чинності 2 серпня 2026 року.

Головна зміна — для людей, за яких роботодавець не перерахував страхові внески. Такий період роботи тепер можуть зарахувати до стажу, якщо роботодавець подав відповідну звітність і нарахував внески в розмірі не нижчому за мінімальний. Тобто сам факт заборгованості роботодавця зі сплати внесків більше не означає, що працівник втратить цей період стажу.

ПФУ сам перевірятиме дані у реєстрах

Ще одне нововведення стосується документів. Якщо потрібна інформація вже є в державних електронних реєстрах, ПФУ зобов'язаний отримати її самостійно. Вимагати від людини додатково підтверджувати відомості, які вже містяться в реєстрах, заборонено.

Якщо ж необхідних даних немає, Пенсійний фонд повідомить про це і вкаже, які саме документи потрібно подати.

Чим підтвердити стаж без трудової книжки

Якщо інформації немає в електронному реєстрі, головним документом залишається трудова книжка. Однак її відсутність більше не означає, що підтвердити роботу неможливо. ПФУ може врахувати:

довідки та витяги з наказів;

особові рахунки та відомості про зарплату;

документи про банківські перекази зарплати;

письмові трудові договори;

архівні документи;

інші документи, у яких зазначені періоди роботи.

У передбачених випадках стаж можна підтвердити також показаннями щонайменше двох свідків.

Що робити, якщо ПФУ не зарахував стаж

Якщо у призначенні пенсії відмовили через брак страхового стажу, Пенсійний фонд тепер зобов'язаний пояснити людині, як цей стаж можна підтвердити. За потреби факт перебування у трудових відносинах можна встановити через суд.

Нові правила особливо важливі для тих, хто наближається до пенсійного віку та має прогалини в електронному обліку, проблемні записи у трудовій книжці або періоди, за які роботодавець не сплатив нараховані внески.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія зі стажем 5 років в Україні: на яку виплату можна розраховувати.

Також Politeka повідомляла, пенсія без необхідного стажу: як отримати виплати.