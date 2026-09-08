Пенсионный фонд Украины ввел новые правила подтверждения страхового стажа — период работы теперь могут засчитать даже без фактически уплаченных работодателем взносов.

Восстановление стажа по трудовой книжке теперь проще — с августа Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по новым правилам может засчитать период работы даже без фактически уплаченных страховых взносов.

Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины. Новые правила предусмотрены Законом №4851-IX и касаются как назначения, так и перерасчета пенсий. Они вступили в силу 2 августа 2026 года.

Главное изменение — для людей, за которых работодатель не перечислил страховые взносы. Такой период работы теперь могут засчитать в стаж, если работодатель подал соответствующую отчетность и начислил взносы в размере не ниже минимального. То есть сам факт задолженности работодателя по уплате взносов больше не означает, что работник потеряет этот период стажа.

ПФУ сам будет проверять данные в реестрах

Еще одно нововведение касается документов. Если нужная информация уже есть в государственных электронных реестрах, ПФУ обязан получить ее самостоятельно. Требовать от человека дополнительно подтверждать сведения, которые уже содержатся в реестрах, запрещено.

Если же необходимых данных нет, Пенсионный фонд сообщит об этом и укажет, какие именно документы нужно предоставить.

Чем подтвердить стаж без трудовой книжки

Если информации нет в электронном реестре, основным документом остается трудовая книжка. Однако ее отсутствие больше не означает, что подтвердить работу невозможно. ПФУ может учесть:

справки и выписки из приказов;

лицевые счета и сведения о зарплате;

документы о банковских переводах зарплаты;

письменные трудовые договоры;

архивные документы;

другие документы, в которых указаны периоды работы.

В предусмотренных случаях стаж можно подтвердить также показаниями как минимум двух свидетелей.

Что делать, если ПФУ не засчитал стаж

Если в назначении пенсии отказали из-за нехватки страхового стажа, Пенсионный фонд теперь обязан объяснить человеку, как этот стаж можно подтвердить. При необходимости факт пребывания в трудовых отношениях можно установить через суд.

Новые правила особенно важны для тех, кто приближается к пенсионному возрасту и имеет пробелы в электронном учете, проблемные записи в трудовой книжке или периоды, за которые работодатель не уплатил начисленные взносы.

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