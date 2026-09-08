Почему телефон медленно заряжается — вопрос, с которым сталкивается большинство пользователей уже через несколько месяцев после покупки.

Проблемы с зарядкой смартфона знакомы большинству пользователей: сначала гаджет заряжается быстро и долго держит заряд, но со временем процесс заметно растягивается.

Пять причин, почему телефон заряжается медленно

Неисправная зарядка. Кабель и блок питания — главные компоненты процесса. Если хотя бы один из них поврежден, телефон начинает заряжаться медленнее, а батарея быстрее теряет заряд. Постоянное скручивание и наматывание провода в конце концов приводит к обрыву. Такой кабель не стоит чинить скотчем или подручными средствами — лучше сразу купить новый.

Загрязненный USB-порт. Именно через него батарея получает электроэнергию. Если разъем поврежден или забился пылью, зарядка усложняется. Тогда нужно почистить порт зубочисткой или другим мягким тонким предметом и ни в коем случае не использовать металлические инструменты — ими легко повредить контакты, и тогда поможет только ремонт.

Фоновые программы. Даже после выхода из приложений часть из них продолжает работать в фоновом режиме, поддерживая работу устройства. Из-за этого аккумулятор расходуется прямо во время зарядки. Решение простое — вручную закрыть все активные программы перед подключением к розетке.

Использование телефона во время зарядки. Если в этот момент играть в игры или смотреть видео, устройство потребляет больше энергии и заряжается дольше. Самый простой выход — на время зарядки оставить телефон в покое.

Неподходящие аксессуары. На скорость влияет и использование зарядных устройств, не предназначенных для этой модели. Если «родной» адаптер вышел из строя, стоит подобрать правильный совместимый заменитель.

Что делать, если телефон медленно заряжается

Сначала проверьте кабель и блок питания, затем почистите USB-порт, закройте фоновые приложения и не пользуйтесь устройством во время зарядки. Если не помогло — замените аксессуары на совместимые с вашей моделью. Когда же телефон медленно заряжается и быстро разряжается даже в спокойном состоянии, обратитесь в сервисный центр: возможно, батарея изношена и ее пора заменить.

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