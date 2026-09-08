Задолженность жителей Днепра перед коммунальным предприятием «Днепроводоканал» за водоснабжение уже превысила 994 миллиона гривен.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области уже не единственная финансовая тема региона: задолженность жителей Днепра перед коммунальным предприятием «Днепроводоканал» превысила 994 миллиона гривен.

По состоянию на 7 сентября 2026 года сумма непогашенных счетов за потребленную воду достигла отметки более 994 млн грн. Это создает серьезные вызовы для стабильной работы централизованного водоснабжения и содержания городской водопроводной инфраструктуры, сообщают на коммунальном предприятии.

В «Днепроводоканале» отмечают, что долги населения растут системно, поэтому предприятие перешло к более жестким мерам. Прежде всего речь идет об отключении от централизованного водоснабжения абонентов, накопивших значительные неоплаченные долги.

Второй инструмент – судебные иски. Коммунальное предприятие взыскивает задолженность в правовом порядке, подавая заявления в суд в отношении тех потребителей, которые не реагируют на предупреждения и не погашают счета добровольно.

Что делать, чтобы не остаться без воды

Отключения касаются прежде всего абонентов с длительной и значительной задолженностью. Чтобы избежать принудительных мер, стоит сверить собственный баланс расчетов и при наличии долга обратиться в абонентскую службу «Днепроводоканала» для согласования графика погашения и возможной реструктуризации суммы.

Своевременная оплата коммунальных услуг, объясняют на предприятии, позволяет поддерживать надлежащий уровень городской инфраструктуры и гарантировать бесперебойное водоснабжение для всех жителей города.

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