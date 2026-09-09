Блокировка счетов за долги чаще всего становится неожиданностью: банк не арестовывает деньги по собственной инициативе, а лишь исполняет постановление государственного или частного исполнителя. Рассказываем, что делать, если карту заблокировали за кредиты, штрафы или коммунальные долги.

Компенсации за обучение за счет государства и другие выплаты могут оказаться под арестом вместе с зарплатой. Банк при этом не накладывает арест по собственной инициативе — финучреждение лишь исполняет постановление государственного или частного исполнителя, который открыл исполнительное производство. Об этом пишут в материале «Судебно-юридическую газету».

Чаще всего блокировка счетов связана с долгами по кредитам, алиментами, административными штрафами, коммунальными услугами или другими судебными решениями, вступившими в силу. После открытия производства исполнитель выносит постановление об аресте средств и направляет его в банки — именно тогда клиент теряет доступ к деньгам.

Правило о 100 тысячах гривен больше не действует

После начала полномасштабной войны действовало распоряжение правительства №198-р, которое позволяло пользоваться арестованными счетами, если долг не превышал 100 тыс. грн. Эту норму отменили Законом №3048-IX от 11 апреля 2025 года, поэтому теперь вопрос следует решать напрямую с исполнителем.

Что делать, если заблокировали счет

Сначала обратитесь в банк и попросите предоставить номер исполнительного производства, дату постановления и данные исполнителя. Затем свяжитесь с исполнителем. Найти информацию можно в приложении «Дія»: раздел «Услуги» → вкладка «Исполнительные производства». Если «Дії» нет, данные предоставит исполнитель или Автоматизированная система исполнительного производства.

Доступ к части денег можно сохранить. Согласно пункту 10-2 раздела XIII закона «Об исполнительном производстве» должник может попросить исполнителя определить один текущий счет для расходных операций. Сумма таких операций в течение календарного месяца не может превышать двух размеров минимальной зарплаты. Даже если открыто несколько производств, счет определяется один, и размер разрешенных средств от этого не меняется.

Если арестовали пенсию или соцвыплаты

Под арест иногда попадают пенсии, государственная соцпомощь, выплаты при рождении ребенка или помощь ВПЛ. В таком случае исполнителю подают заявление о снятии ареста, прилагая справку из банка, выписку со счета и документы Пенсионного фонда или органа соцзащиты. Статья 73 закона «Об исполнительном производстве» определяет виды доходов, на которые взыскание не обращается.

Когда арест снимут полностью

Согласно статье 59 закона арест снимают, если решение полностью исполнено, производство закрыто, судебный приказ отменен, дело открыли ошибочно или средства по закону не подлежат взысканию. Если исполнитель безосновательно отказывает, его действия обжалуют у руководителя органа исполнительной службы, в Министерстве юстиции или через суд.

Что делать, если заблокировали счет за долги: коротко

Узнайте в банке номер производства и данные исполнителя.

Проверьте производство в «Дії» или через исполнителя.

Подайте заявление об определении счета для расходных операций.

Для соцвыплат приложите справки об источнике средств.

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