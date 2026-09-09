Даже с полным пакетом документов пенсию могут не назначить — порой Пенсионный фонд ошибается, когда считает страховой стаж. Рассказываем, как исправить ошибку и получить положенные выплаты.

Пенсионные выплаты в Украине можно потерять даже без проблем со стажем — Пенсионный фонд порой сам ошибается в расчетах. Из-за такой ошибки пенсию могут не назначить или назначить в меньшем размере.

Право на пенсию по возрасту часто возникает раньше, чем человек подает документы. Обратиться в Пенсионный фонд для предварительной проверки можно еще за месяц до этой даты — тогда неточности успеют исправить до подачи основного заявления.

Что делать, если стаж посчитали неправильно

Прежде всего требуйте письменное решение Пенсионного фонда с объяснением: какие периоды работы засчитаны, какие отклонены и почему, приняты ли уточняющие справки и почему выплаты не назначили вовремя. Все заявления подавайте письменно и сохраняйте копии, расписки и полученные ответы.

Ключевой документ — расписка-уведомление, которую оформляют при подаче заявления. В ней должны быть перечислены все принятые бумаги: трудовые книжки, архивные и уточняющие справки, документы о зарплате и обучении. Сразу проверьте, внесли ли все, ведь именно расписка докажет, что вы действительно передали фонду нужную справку.

Особенно это касается справок о заработной плате за периоды работы до июля 2000 года. Нередко человек просит учесть такую справку, а в фонде отвечают, что документа в деле нет. С правильно оформленной распиской подтвердить факт подачи гораздо легче.

Куда обращаться за помощью

После получения письменного решения обратитесь в систему бесплатной правовой помощи по телефону 0 (800) 213-103 или к юристу, специализирующемуся на пенсионных вопросах. Специалист проверит подсчет стажа, оценит действия фонда и подскажет, есть ли основания требовать пересмотра решения или идти в суд.

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