Подорожание продуктов в Украине продолжается: в сентябре средняя цена гречки достигла 76,20 гривни за килограмм, тогда как в августе килограмм крупы в среднем стоил 74,63 гривни. В отдельных сетях гречку уже продают по 99 гривень.

Подорожание продуктов в Украине ощутимо прежде всего в бакалее. По состоянию на 9 сентября, по данным ежедневного мониторинга цен портала Минфин, килограмм гречки в среднем стоит 76,20 гривни — в августе среднемесячная цена этой крупы составляла 74,63 гривни.

Сколько стоит гречка в сентябре

Разброс цен на гречку между торговыми сетями заметный. Дешевле всего килограмм крупы продают в Metro — по 65,90 гривни. В Novus гречка стоит 69,99 гривни, в Auchan — 69,90 гривни. Дороже всего — в Megamarket: там за килограмм просят 99 гривень. Разница между самым дешевым и самым дорогим вариантом превышает 33 гривни.

Вермишель и макароны

Макаронные изделия дорожают медленнее гречки. Длинная вермишель сейчас в среднем стоит 39,80 гривни за килограмм (ее предлагают в Metro), тогда как в августе она стоила 39,57 гривни. Короткая вермишель в августе в среднем обходилась в 35,79 гривни за килограмм.

Хлеб ржаной

Ржаной хлеб в основном удерживает цену. «Столичный» весом 950 граммов в Metro продают по 51 гривне — столько же он стоил в среднем и в августе. Бородинский «Riga» весом 300 граммов даже немного подешевел: в августе он в среднем стоил 54,83 гривни, а сейчас — 53,70 гривни (в Auchan — 53,50, в Metro — 53,90).

Цены на продукты портал Минфин обновляет ежедневно, сравнивая стоимость товаров в разных сетях супермаркетов и вычисляя среднюю цену по стране.

Как выгодно покупать продукты

Чтобы не переплачивать, сравнивайте цены между сетями перед покупкой: на той же гречке разница может достигать трети стоимости. Учитывайте также вес упаковки — это особенно важно для хлеба и макаронных изделий, где цену указывают за разный объем.

Ранее Politeka сообщала, цены в Украине вырастут на 15–20% за полгода, а молочные продукты подорожают до 50%.