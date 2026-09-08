Кабачки в духовке получаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Всё благодаря панировке панко и запеканию вместо жарки — а чесночный соус айоли делает их идеальной закуской.

Рецепт кабачков с грибами на зиму мы уже публиковали — а кабачки в духовке готовятся совсем иначе: без фритюра, но с той же аппетитной хрустящей корочкой.

В сезон кабачков этот рецепт — настоящая находка. Вместо того чтобы жарить овощ в большом количестве масла, его запекают в духовке в панировке панко. Получается менее жирно, а корочка остаётся хрустящей даже после того, как блюдо остынет. Главный секрет — правильная последовательность панировки и высокая температура запекания.

Ингредиенты для кабачков в духовке

Кабачки — около 680 г (2 средних или крупных), нарезанные кружками толщиной примерно 1 см;

Пшеничная мука — ½ стакана (примерно 60 г);

Мелкая соль — 1 чайная ложка для муки и щепотка для соуса;

Чёрный молотый перец — ¼ чайной ложки и щепотка для соуса;

Яйца — 2 шт.;

Панировочные сухари панко — 1½ стакана (примерно 90 г);

Масло или кулинарный спрей для сбрызгивания.

Для чесночного соуса айоли:

Майонез — ⅓ стакана (около 80 мл);

Чеснок — 1 средний зубчик, выдавленный или натёртый;

Лимонный сок — ½ столовой ложки (свежевыжатый);

Соль и перец — по вкусу.

Как приготовить кабачки в духовке: пошагово

Подготовьте панировку. В первой тарелке смешайте муку с 1 чайной ложкой соли и ¼ чайной ложки перца. Во второй тарелке взбейте два яйца вилкой. В третью насыпьте панировочные сухари панко.

Запанируйте кабачки. Обваляйте каждый кружок в муке со всех сторон, стряхните лишнее. Затем окуните в яйцо, дайте лишнему стечь и выложите в сухари. Обваляйте кабачки в панко так, чтобы покрыть все стороны.

Подготовьте духовку. Разогрейте её до 220 °C. Застелите противень пергаментом, выложите кабачки в один слой и сбрызните маслом или кулинарным спреем с обеих сторон.

Запекайте. Поставьте противень в центр духовки и готовьте 18–20 минут, пока корочка не станет золотистой и хрустящей.

Сделайте соус. В небольшой миске смешайте майонез, чеснок, лимонный сок, соль и перец. Перемешайте до однородности.

Подавайте кабачки в духовке тёплыми вместе с чесночным соусом айоли. Если готовите для большой компании, рецепт легко удвоить или утроить — главное так же увеличить количество соуса, чтобы его хватило всем.

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