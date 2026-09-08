Дефицит топлива может обостриться уже этой зимой: мировые запасы дизельного топлива остаются ограниченными из-за нехватки нефтеперерабатывающих мощностей, запрета России на экспорт и приближения пикового спроса.

Подорожание топлива в Украине в ближайшие месяцы может ускориться — мировые запасы дизельного топлива остаются ограниченными, поэтому дефицит топлива в Украине способен обостриться уже этой зимой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления руководителей нефтяной отрасли.

На ситуацию на мировом рынке давят войны в Украине и на Ближнем Востоке. Из-за них нарушается работа нефтеперерабатывающих заводов в России и странах Персидского залива, что уже привело к резкому росту маржи на дизельное топливо в Европе и США и сокращению поставок сырой нефти в Азию.

Сколько нефти не хватает мировому рынку

Генеральный директор компании Vitol Рассел Харди заявил, что мировой рынок ощущает дефицит нефтепродуктов. По его словам, из-за сокращения поставок рынку не хватает около 2 млн баррелей нефти в сутки из России и почти 2 млн баррелей в сутки с Ближнего Востока.

В то же время ситуация с поставками сырой нефти остается лучше, чем с нефтепродуктами. Страны Ближнего Востока экспортируют около 9 млн баррелей нефти в сутки, тогда как экспорт нефтепродуктов составляет примерно 1 млн баррелей.

Цены на дизель бьют рекорды

Старший вице-президент по глобальной торговле американской компании Phillips 66 Марк Сенн предупредил о напряженной ситуации на рынке дизельного топлива. По его словам, большинство нефтеперерабатывающих заводов в США уже работают на полную мощность, а с приближением зимы спрос на дизель будет расти.

Цены на дизельное топливо в США в конце прошлой недели выросли до рекордных значений, а маржа переработки дизеля — так называемый «крек-спред» — достигла рекордного внутридневного уровня 108,02 доллара за баррель.

Таким образом, мировой рынок дизельного топлива входит в зимний период с ограниченными запасами и недостаточными возможностями для быстрого наращивания производства. Это может поддерживать высокие цены на топливо в ближайшие месяцы — в том числе и для украинских водителей.

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