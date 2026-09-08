На фоне общего подорожания продуктов баклажаны и сладкий перец в сентябре, наоборот, упали в цене — самое время закупить овощи для зимних заготовок.

Цены на продукты в Украине меняются неравномерно — на фоне общего подорожания ряд сезонных овощей, наоборот, дешевеет. Заметнее всего в сентябре упали в цене баклажаны и сладкий перец: именно сейчас приходится пик сезонного урожая, поэтому это самый выгодный момент, чтобы закупить овощи на зимние заготовки.

Об этом сообщает профильный аграрный портал Seeds, который отслеживает ситуацию на украинском рынке плодоовощной продукции. Именно на начало осени приходится пик сбора этих теплолюбивых культур, поэтому предложение на рынках и в супермаркетах резко растет.

Баклажаны и сладкий перец — культуры, которые созревают в конце лета — начале осени. В августе-сентябре хозяйства и частные владельцы одновременно вывозят на продажу большие партии урожая, и конкуренция между продавцами заставляет их снижать цены. Поэтому сентябрь традиционно считается самым дешевым месяцем для этих овощей.

Почему именно сейчас выгодно покупать

Для потребителей это лучший момент, чтобы сделать зимние запасы. Дешевые баклажаны — основа для икры, «тещиного языка» и фаршированных рулетиков, а сладкий перец — для лечо, аджики и заморозки на зиму. После октября, когда урожай с рынков исчезнет, цены на эти овощи традиционно возвращаются вверх.

Как выгодно закупить баклажаны и перец на зиму

Чтобы сэкономить, овощи лучше покупать в конце рыночного дня или сразу большими партиями — продавцы охотно уступают в цене. Для заморозки перец достаточно вымыть, удалить семена и нарезать, а баклажаны предварительно бланшировать. Для консервации выбирайте упругие плоды без пятен и повреждений.

Несмотря на сезонное удешевление овощей, общая ситуация на продовольственном рынке остается непростой. Молочная продукция, мясо и бакалея продолжают дорожать, поэтому общий чек в супермаркете все равно растет — экономия на сезонных овощах лишь частично компенсирует эти подорожания.

Ранее Politeka сообщала, цены на продукты в Украине: супермаркеты сообщили, какие товары можно купить значительно дешевле.

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