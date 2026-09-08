Отключение света в Черкасской области — не единственное последствие ударов по энергетике: утром 8 сентября новые отключения зафиксировали сразу в Киеве и еще пяти областях Украины.
Об этом сообщило НЭК «Укрэнерго». По данным компании, аварийно-восстановительные работы уже начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью, а энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть питание всем потребителям.
Где исчез свет
Последствия ночной атаки зафиксировали сразу в нескольких регионах. Отключения есть в Киеве, Киевской, Сумской, Донецкой, Винницкой и Запорожской областях.
Точное количество потребителей, оставшихся без электричества, и перечень поврежденных энергообъектов «Укрэнерго» на утро 8 сентября не называло. В компании пояснили, что восстановление зависит не только от масштаба повреждений, но и от условий безопасности: в прифронтовых районах ремонтные бригады могут выходить на место только после того, как участок становится достаточно безопасным.
Что известно о последствиях в столице
Отключения в Киеве произошли на фоне массированной ночной атаки. В результате ударов и падения обломков повреждения зафиксировали сразу в нескольких районах города — речь шла о жилых и нежилых зданиях, гаражах и складских помещениях. По состоянию на утро было известно о двух погибших и как минимум десяти пострадавших.
В Киевской области также повреждены жилые дома, предприятия, склады, автомобили и грузовики.
Почему потребление упало и что советуют энергетики
В то же время общее потребление электроэнергии в Украине утром 8 сентября было на 5,6% ниже, чем в то же время 7 сентября. Это связано прежде всего с ясной погодой, которая повышает эффективность работы солнечных электростанций.
«Укрэнерго» обратилось к потребителям с рекомендацией по возможности перенести использование мощных электроприборов на период с 11:00 до 15:00 — именно в эти часы солнечные станции производят больше всего электроэнергии. Речь идет о стиральных и посудомоечных машинах, бойлерах, зарядных станциях и другом энергоемком оборудовании.
Будут ли вводить графики отключений
В утреннем сообщении «Укрэнерго» не шла речь о введении общенациональных графиков почасовых отключений. Указанные отключения носят аварийный характер и связаны именно с последствиями ночных ударов по энергообъектам, а не с плановыми ограничениями по заранее определенным графикам.
Ситуация может отличаться в зависимости от региона, поэтому потребителям стоит ориентироваться также на сообщения местных операторов систем распределения.
Когда вернут свет
По состоянию на утро 8 сентября аварийно-восстановительные работы уже проводятся в тех районах, где это возможно. Точные сроки восстановления зависят от характера повреждений, доступа к объектам и ситуации с безопасностью, поэтому в наиболее пострадавших районах возвращение питания может занять больше времени.
Ранее Politeka сообщала, в Житомире 8 сентября коммунальщики назвали, какие улицы остались без водоснабжения.
Также Politeka сообщала, в Сумах 8 сентября коммунальщики назвали улицы, которые задела авария.