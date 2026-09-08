После ночной российской атаки на энергетические объекты новые отключения света возникли в Киеве и Киевской области, а также в Сумской, Донецкой, Винницкой и Запорожской областях. В «Укрэнерго» рассказали, где уже ведутся аварийно-восстановительные работы и будут ли вводить графики отключений.

Отключение света в Черкасской области — не единственное последствие ударов по энергетике: утром 8 сентября новые отключения зафиксировали сразу в Киеве и еще пяти областях Украины.

Об этом сообщило НЭК «Укрэнерго». По данным компании, аварийно-восстановительные работы уже начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью, а энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть питание всем потребителям.

Где исчез свет

Последствия ночной атаки зафиксировали сразу в нескольких регионах. Отключения есть в Киеве, Киевской, Сумской, Донецкой, Винницкой и Запорожской областях.

Точное количество потребителей, оставшихся без электричества, и перечень поврежденных энергообъектов «Укрэнерго» на утро 8 сентября не называло. В компании пояснили, что восстановление зависит не только от масштаба повреждений, но и от условий безопасности: в прифронтовых районах ремонтные бригады могут выходить на место только после того, как участок становится достаточно безопасным.

Что известно о последствиях в столице

Отключения в Киеве произошли на фоне массированной ночной атаки. В результате ударов и падения обломков повреждения зафиксировали сразу в нескольких районах города — речь шла о жилых и нежилых зданиях, гаражах и складских помещениях. По состоянию на утро было известно о двух погибших и как минимум десяти пострадавших.

В Киевской области также повреждены жилые дома, предприятия, склады, автомобили и грузовики.

Почему потребление упало и что советуют энергетики

В то же время общее потребление электроэнергии в Украине утром 8 сентября было на 5,6% ниже, чем в то же время 7 сентября. Это связано прежде всего с ясной погодой, которая повышает эффективность работы солнечных электростанций.

«Укрэнерго» обратилось к потребителям с рекомендацией по возможности перенести использование мощных электроприборов на период с 11:00 до 15:00 — именно в эти часы солнечные станции производят больше всего электроэнергии. Речь идет о стиральных и посудомоечных машинах, бойлерах, зарядных станциях и другом энергоемком оборудовании.

Будут ли вводить графики отключений

В утреннем сообщении «Укрэнерго» не шла речь о введении общенациональных графиков почасовых отключений. Указанные отключения носят аварийный характер и связаны именно с последствиями ночных ударов по энергообъектам, а не с плановыми ограничениями по заранее определенным графикам.

Ситуация может отличаться в зависимости от региона, поэтому потребителям стоит ориентироваться также на сообщения местных операторов систем распределения.

Когда вернут свет

По состоянию на утро 8 сентября аварийно-восстановительные работы уже проводятся в тех районах, где это возможно. Точные сроки восстановления зависят от характера повреждений, доступа к объектам и ситуации с безопасностью, поэтому в наиболее пострадавших районах возвращение питания может занять больше времени.

Ранее Politeka сообщала, в Житомире 8 сентября коммунальщики назвали, какие улицы остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, в Сумах 8 сентября коммунальщики назвали улицы, которые задела авария.