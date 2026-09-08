Новостройки Винниччины за год подорожали на 21% — самый высокий темп роста первички в центре Украины, а покупку квартир финансируют через "єОселю" и рассрочку.

Цены в Винницкой области продолжают расти. Новостройки региона стали лидером центральной Украины по темпам подорожания: за последний год первичный рынок прибавил 21% в стоимости. Покупатели стали прагматичнее и покупают жилье преимущественно для собственного проживания.

О глубокой трансформации поведения покупателей рассказал в комментарии для Property Times CEO компании D121 Роман Бочевар, пишет онлайн-журнал о новостройках 3m2.

По его словам, рынок Винницы вошел в фазу значительно более рационального спроса. Люди не спешат с покупкой — дольше принимают решения, тщательно сравнивают варианты и изучают историю застройщиков. Приоритет остается за готовыми квартирами или объектами на финальной стадии строительства.

Кто покупает жилье в Виннице

Структура покупателей заметно изменилась. Доля спекулятивных инвестиций существенно сократилась — жилье теперь покупают преимущественно для собственного проживания. Среди ключевых клиентов: местные жители, украинцы, работающие за границей и обеспечивающие жильем семьи, военнослужащие, ветераны с семьями и внутренне перемещенные лица.

Отдельно застройщик отмечает зрелость рынка для переселенцев: в области проживает более 143 тысяч ВПЛ, значительная часть из них уже интегрировалась, нашла работу и постепенно переходит от аренды к покупке собственного жилья.

Как финансируют покупку квартиры

Главные финансовые инструменты — собственные средства покупателей и рассрочка от самих застройщиков. В то же время Винниччина относится к самым активным регионам по объемам сделок через государственную льготную ипотеку "єОселя" и сертификаты "єВідновлення", доля которых на первичном рынке стабильно растет.

собственные средства покупателей;

рассрочка от застройщика;

государственная льготная ипотека "єОселя";

сертификаты "єВідновлення".

Что сдерживает покупателей и что будет с ценами

Среди главных сдерживающих факторов — военная неопределенность, мобилизация и нестабильность доходов людей. На конец 2026 года застройщик дает сдержанный прогноз: кардинальных изменений не ожидает, а предпосылок для удешевления нового жилья не видит. Себестоимость строительства, топливо, логистика, материалы и работы дорожают, сохраняется дефицит квалифицированных кадров.

Поэтому сильные проекты, которые реально строятся, будут расти в цене как минимум на уровень инфляции. А 2027 год во многом будет зависеть от ситуации с безопасностью и доступности финансирования: расширение "єОселі", "єВідновлення" и жилищных программ для военных, ветеранов и ВПЛ способно существенно поддержать первичный рынок.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Винницкой области: как получить компенсацию на аренду жилья.

Также Politeka сообщала, в Виннице ветеран после ранения учится водить авто.