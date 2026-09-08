Цены на продукты в украинских супермаркетах в последние недели заметно колеблются, а теперь одна из крупнейших сетей — Auchan — ввела еще и количественные ограничения на продажу базовых продуктов питания. Правда, в компании уверяют: никакого дефицита нет, речь идет о разделении розничных и оптовых закупок.
Какие лимиты ввели в Auchan
Накануне в соцсетях распространили фотографии объявлений из магазинов сети, где указано о введении лимитов на покупку базовых продуктов. Согласно этим объявлениям, консервы, масло, уксус, соль, сахар, муку, крупы и макаронные изделия можно приобрести в количестве до 6 штук.
Кроме того, весовые товары можно покупать не более 6 килограммов в один чек, а яйца — до 6 десятков. Для обычного покупателя, который берет продукты для семьи, этих лимитов вполне достаточно — ограничения направлены скорее против массовых скупок.
Почему ввели ограничения
В пресс-службе "Auchan Украина" в комментарии РБК-Украина опровергли слухи о дефиците и объяснили, что ограничения связаны именно с разграничением розничных и оптовых закупок. Чтобы эффективно распределить спрос, сеть разделила эти два формата.
Товары в количестве свыше 6 единиц или 6 килограммов можно приобрести по отдельному адресу, предназначенному специально для оптовых закупок. Так оптовые покупатели больше не будут забирать товар с розничных полок, а будут покупать его отдельно.
По словам пресс-службы, это позволяет обеспечить обычным посетителям магазинов стабильную доступность товаров на полках.
Не первый случай среди сетей
Напомним, в конце августа подобные ограничения на продажу бакалеи и яиц по всей Украине ввела и сеть магазинов "АТБ". Тогда в компании объяснили это недобросовестной конкуренцией и массовым выкупом социальных продуктов оптовыми перекупщиками из-за низких цен сети.
Что это значит для обычных покупателей
Для большинства посетителей новые правила не изменят практически ничего: лимит в 6 единиц, 6 килограммов или 6 десятков яиц превышает объемы типичной семейной корзины. Зато ограничения должны усложнить жизнь перекупщикам, которые массово скупали социальные товары и создавали искусственный дефицит на полках.
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