Мережа Auchan обмежила продаж базових продуктів харчування: консерви, олію, цукор, борошно, крупи та макарони — до 6 штук і 6 кілограмів в один чек.

Ціни на продукти в українських супермаркетах останніми тижнями помітно коливаються, а тепер одна з найбільших мереж — Auchan — запровадила ще й кількісні обмеження на продаж базових товарів харчування. Щоправда, у компанії запевняють: жодного дефіциту немає, йдеться про розділення роздрібних і оптових закупівель.

Які ліміти ввели в Auchan

Напередодні соцмережами поширили фотографії оголошень із магазинів мережі, де вказано про запровадження лімітів на купівлю базових продуктів. Згідно з цими оголошеннями, консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макаронні вироби можна придбати в кількості до 6 штук.

Окрім того, вагові товари можна купувати не більше 6 кілограмів в один чек, а яйця — до 6 десятків. Для пересічного покупця, який бере продукти для родини, цих лімітів цілком достатньо — обмеження спрямовані радше проти масових скуповувань.

Чому запровадили обмеження

У пресслужбі "Auchan Україна" в коментарі РБК-Україна спростували чутки про дефіцит і пояснили, що обмеження пов'язані саме з розмежуванням роздрібних та оптових закупівель. Щоб ефективно розподілити попит, мережа розділила ці два формати.

Товари в кількості понад 6 одиниць чи 6 кілограмів можна придбати за окремою адресою, призначеною спеціально для оптових закупівель. Так оптові покупці більше не забиратимуть товар із роздрібних полиць, а купуватимуть його окремо.

За словами пресслужби, це дозволяє забезпечити звичайним відвідувачам магазинів стабільну доступність товарів на полицях.

Не перший випадок серед мереж

Нагадаємо, наприкінці серпня подібні обмеження на продаж бакалії та яєць по всій Україні запровадила й мережа магазинів "АТБ". Тоді в компанії пояснили це недобросовісною конкуренцією та масовим викупом соціальних продуктів оптовими перекупниками через низькі ціни мережі.

Що це означає для звичайних покупців

Для більшості відвідувачів нові правила не змінять практично нічого: ліміт у 6 одиниць, 6 кілограмів чи 6 десятків яєць перевищує обсяги типового сімейного кошика. Натомість обмеження мають ускладнити життя перекупникам, які масово скуповували соціальні товари й створювали штучний дефіцит на полицях.

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