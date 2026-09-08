Новобудови Вінниччини за рік подорожчали на 21% — найвищий темп зростання первинки в центрі України, а купівлю квартир фінансують через "єОселю" та розтермінування.

Ціни у Вінницькій області продовжують зростати. Новобудови регіону стали лідером центральної України за темпами подорожчання: за останній рік первинний ринок додав 21% у вартості. Покупці стали прагматичнішими й купують житло переважно для власного проживання.

Про глибоку трансформацію поведінки покупців розповів у коментарі для Property Times CEO компанії D121 Роман Бочевар, пише онлайн-журнал про новобудови 3m2.

За його словами, ринок Вінниці увійшов у фазу значно раціональнішого попиту. Люди не поспішають із купівлею — довше ухвалюють рішення, ретельно порівнюють варіанти та вивчають історію забудовників. Пріоритет залишається за готовими квартирами або об'єктами на фінальній стадії будівництва.

Хто купує житло у Вінниці

Структура покупців помітно змінилася. Частка спекулятивних інвестицій суттєво скоротилася — житло тепер купують переважно для власного проживання. Серед ключових клієнтів: місцеві мешканці, українці, які працюють за кордоном і забезпечують житлом родини, військовослужбовці, ветерани з сім'ями та внутрішньо переміщені особи.

Окремо девелопер відзначає зрілість ринку для переселенців: в області живе понад 143 тисячі ВПО, значна частина з них уже інтегрувалася, знайшла роботу й поступово переходить від оренди до купівлі власного житла.

Як фінансують купівлю квартири

Головні фінансові інструменти — власні кошти покупців та розтермінування від самих забудовників. Водночас Вінниччина належить до найактивніших регіонів за обсягами угод через державну пільгову іпотеку "єОселя" та сертифікати "єВідновлення", частка яких на первинному ринку стабільно зростає.

власні кошти покупців;

розтермінування від забудовника;

державна пільгова іпотека "єОселя";

сертифікати "єВідновлення".

Що стримує покупців і що буде з цінами

Серед головних стримувальних факторів — воєнна невизначеність, мобілізація та нестабільність доходів людей. На кінець 2026 року девелопер дає стриманий прогноз: кардинальних змін не очікує, а передумов для здешевлення нового житла не бачить. Собівартість будівництва, паливо, логістика, матеріали й роботи дорожчають, зберігається дефіцит кваліфікованих кадрів.

Тож сильні проєкти, які реально будуються, зростатимуть у ціні щонайменше на рівень інфляції. А 2027 рік значною мірою залежатиме від безпекової ситуації та доступності фінансування: розширення "єОселі", "єВідновлення" й житлових програм для військових, ветеранів і ВПО здатне суттєво підтримати первинний ринок.

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