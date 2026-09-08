К старту отопительного сезона в Украине подготовлено 14 194 котельные и более 13,3 тысячи километров теплосетей — сообщило Министерство развития громад и территорий.

Субсидию на отопление в Житомирской области уже можно оформить онлайн, а по всей Украине коммунальные службы тем временем завершают подготовку к зимнему периоду. По состоянию на начало сентября к отопительному сезону подготовлено более 114 тысяч жилых домов, что составляет 79,2% от запланированного количества.

Такие цифры обнародовало Министерство развития громад и территорий Украины. Подготовка к зиме охватывает не только жилой фонд, но и котельные, тепловые и водопроводные сети, объекты социальной инфраструктуры и дорожное хозяйство.

Сколько котельных и сетей уже готовы

К работе в зимний период уже подготовили 14 194 котельные и более 13,3 тысячи километров тепловых сетей. Отдельно завершена подготовка 20,6 тысячи объектов социальной инфраструктуры — это школы, детские сады и медицинские учреждения, которые должны работать в отопительный сезон без перебоев.

В системе водоснабжения к зиме подготовлено 2 900 насосных станций и более 8,3 тысячи скважин. Подготовка коснулась и дорожной инфраструктуры: для зимнего содержания дорог уже готовы 4 124 единицы специальной техники.

Кроме того, дорожные службы отремонтировали 8,6 миллиона квадратных метров покрытия и накопили более 1,3 миллиона тонн посыпочных материалов и реагентов для борьбы с гололедицей.

Прифронтовые регионы готовят резервы

Особое внимание при подготовке уделяют прифронтовым областям. Из-за постоянной угрозы российских атак объекты критической инфраструктуры там могут получать новые повреждения даже после завершения ремонтных работ.

Поэтому в таких регионах не только восстанавливают поврежденные объекты, но и создают необходимые резервы оборудования и материалов. Это должно обеспечить возможность максимально быстро восстанавливать тепло-, водо- и другие коммунальные услуги в случае новых атак.

Ранее сообщалось, что Киев накапливает запасы продуктов и питьевой воды для части горожан на случай чрезвычайных ситуаций в зимний период.