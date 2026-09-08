До старту опалювального сезону в Україні підготовлено 14 194 котельні та понад 13,3 тисячі кілометрів теплових мереж — повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Субсидію на опалення у Житомирській області вже можна оформити онлайн, а по всій Україні комунальні служби тим часом завершують підготовку до зимового періоду. Станом на початок вересня до опалювального сезону підготовлено понад 114 тисяч житлових будинків, що становить 79,2% від запланованої кількості.

Такі цифри оприлюднило Міністерство розвитку громад та територій України. Підготовка до зими охоплює не лише житловий фонд, а й котельні, теплові та водопровідні мережі, об'єкти соціальної інфраструктури та дорожнє господарство.

Скільки котелень і мереж уже готові

До роботи в зимовий період уже підготували 14 194 котельні та понад 13,3 тисячі кілометрів теплових мереж. Окремо завершено підготовку 20,6 тисячі об'єктів соціальної інфраструктури — це школи, дитячі садки та медичні заклади, які мають працювати в опалювальний сезон без перебоїв.

У системі водопостачання до зими підготовлено 2 900 насосних станцій і понад 8,3 тисячі свердловин. Підготовка торкнулася і дорожньої інфраструктури: для зимового утримання доріг уже напоготові 4 124 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, дорожні служби відремонтували 8,6 мільйона квадратних метрів покриття та накопичили понад 1,3 мільйона тонн посипкових матеріалів і реагентів для боротьби з ожеледицею.

Прифронтові регіони готують резерви

Особливу увагу під час підготовки приділяють прифронтовим областям. Через постійну загрозу російських атак об'єкти критичної інфраструктури там можуть зазнавати нових пошкоджень навіть після завершення ремонтних робіт.

Тому в таких регіонах не лише відновлюють пошкоджені об'єкти, а й створюють необхідні резерви обладнання та матеріалів. Це має забезпечити можливість максимально швидко відновлювати тепло-, водо- та інші комунальні послуги в разі нових атак.

Раніше повідомлялося, що Київ накопичує запаси продуктів і питної води для частини містян на випадок надзвичайних ситуацій у зимовий період.