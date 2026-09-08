Подорожчання продуктів в Україні цієї осені лише набирає обертів — базовий споживчий кошик українців протягом наступних шести місяців може зрости в ціні на 15–20%.

Про такий прогноз в етері телеканалу "Апостроф" розповів доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Длігач, передає Інформатор. За його словами, головні причини майбутнього подорожчання — зростання собівартості товарів, проблеми з логістикою та ризики для експорту через російські атаки.

Чому ціни зростуть на 15–20%

Длігач пояснив, що українська економіка значною мірою залежить від імпорту, тоді як бюджетоутворюючі галузі — металургія та аграрний комплекс — орієнтовані на експорт. Великі обсяги продукції неможливо вивезти залізницею, тому критично важливою залишається морська логістика, яку Росія регулярно атакує.

Під ударами опиняються не лише порти й логістична інфраструктура, а й зерносховища. Це створює ризик втрати врожаю та скорочення експорту, від якого залежать 16 країн світу — а це майже половина українського експорту. Відповідно, державний бюджет може недоотримати мільярди доларів.

«Ризик, що бюджет не дорахується близько 10 мільярдів євро, можливо, і більше», — зазначив економіст, додавши, що Україна цього року має ще більший дефіцит бюджету.

Що вже подорожчало найбільше

Від початку року собівартість українських товарів зросла більш ніж на 20%, а в окремих категоріях подорожчання сягає 50% — це насамперед молочні та заморожені продукти. Частково зростання цін компенсуватиметься збільшенням доходів: зарплати ростуть і в державному секторі, і в бізнесі, який змушений конкурувати за працівників через дефіцит кадрів.

Значну роль у подорожчанні відіграє й курсова динаміка: вартість пакувальних матеріалів та імпортних складових прив'язана до курсу валют. Обвалу гривні найближчим часом економіст не очікує — поступове ослаблення курсу не матиме катастрофічного характеру для економіки. Станом на 8 вересня долар коштує 44,47 грн, євро — 51,68 грн.

Чи варто робити запаси продуктів

Длігач радить мати вдома приблизно дво-тритижневий запас продуктів, але наголошує, що це не означає скуповувати все підряд. Товари, які ви все одно планували придбати найближчими місяцями, можна купити вже зараз — це також допоможе розвантажити склади, які залишаються однією з цілей російських атак.

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