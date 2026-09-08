Після нічної російської атаки на енергетичні об'єкти нові знеструмлення виникли у Києві та Київській області, а також у Сумській, Донецькій, Вінницькій та Запорізькій областях. В «Укренерго» розповіли, де вже тривають аварійно-відновлювальні роботи та чи запроваджуватимуть графіки відключень.

Відключення світла у Черкаській області — не єдиний наслідок ударів по енергетиці: уранці 8 вересня нові знеструмлення зафіксували одразу у Києві та ще п'яти областях України.

Про це повідомило НЕК «Укренерго». За даними компанії, аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали там, де це дозволяє безпекова ситуація, а енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути живлення всім споживачам.

Де зникло світло

Наслідки нічної атаки зафіксували одразу в кількох регіонах. Знеструмлення є у Києві, Київській, Сумській, Донецькій, Вінницькій та Запорізькій областях.

Точну кількість споживачів, які залишилися без електрики, та перелік пошкоджених енергооб'єктів «Укренерго» на ранок 8 вересня не називало. У компанії пояснили, що відновлення залежить не лише від масштабу пошкоджень, а й від безпекових умов: у прифронтових районах ремонтні бригади можуть виходити на місце лише після того, як ділянка стає достатньо безпечною.

Що відомо про наслідки у столиці

Знеструмлення у Києві сталися на тлі масованої нічної атаки. Внаслідок ударів та падіння уламків пошкодження зафіксували одразу в кількох районах міста — йшлося про житлові та нежитлові будівлі, гаражі й складські приміщення. Станом на ранок було відомо про двох загиблих та щонайменше десятьох постраждалих.

У Київській області також пошкоджені житлові будинки, підприємства, склади, автомобілі та вантажівки.

Чому споживання впало і що радять енергетики

Водночас загальне споживання електроенергії в Україні вранці 8 вересня було на 5,6% нижчим, ніж у той самий час 7 вересня. Це пов'язано передусім із ясною погодою, яка підвищує ефективність роботи сонячних електростанцій.

«Укренерго» звернулося до споживачів із рекомендацією за можливості перенести використання потужних електроприладів на період з 11:00 до 15:00 — саме в ці години сонячні станції виробляють найбільше електроенергії. Йдеться про пральні та посудомийні машини, бойлери, зарядні станції та інше енергоємне обладнання.

Чи вводитимуть графіки відключень

У ранковому повідомленні «Укренерго» не йшлося про запровадження загальнонаціональних графіків погодинних відключень. Зазначені знеструмлення мають аварійний характер і пов'язані саме з наслідками нічних ударів по енергооб'єктах, а не з плановими обмеженнями за заздалегідь визначеними графіками.

Ситуація може відрізнятися залежно від регіону, тому споживачам варто орієнтуватися також на повідомлення місцевих операторів систем розподілу.

Коли повернуть світло

Станом на ранок 8 вересня аварійно-відновлювальні роботи вже проводяться в тих районах, де це можливо. Точні строки відновлення залежать від характеру пошкоджень, доступу до об'єктів та безпекової ситуації, тому у найбільш постраждалих районах повернення живлення може тривати довше.

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