Стоимость кубометра воды в Украине колеблется от 56 до 242 гривен — разница между городами достигает более чем в четыре раза. Дороже всего вода в Репкинской общине Черниговской области.

Тарифы на воду в Каменском недавно пересмотрели, однако по Украине стоимость кубометра воды отличается еще больше — от 56 до 242 гривен. О разрыве в ценах на водоснабжение и водоотведение сообщает Соцпортал со ссылкой на издание The Page.

Где вода стоит дороже всего

Самый высокий совокупный тариф на водоснабжение и водоотведение зафиксирован в Репкинской общине Черниговской области — 242 гривни за кубометр. В тройку населенных пунктов с самой дорогой водой также вошли Умань с тарифом 158,33 гривни за кубометр и Бородянка Киевской области — 139,34 гривни.

Сколько платят в других городах

В Ужгороде кубометр воды стоит 91,24 гривни, в Виннице — 81,01 гривни, и именно здесь тариф вырос сразу на 216%. В Киеве совокупный тариф составляет 63,79 гривни за кубометр, а дешевле всего среди перечисленных городов вода во Львове — 56,38 гривни. Речь идет о совокупной стоимости водоснабжения и водоотведения, поэтому составляющие платежа между городами корректно сравнивать с учетом структуры тарифа.

Почему цены так отличаются

После передачи полномочий по установлению тарифов на местный уровень стоимость услуг в разных общинах начала существенно отличаться. На цену влияют расходы водоканалов на электроэнергию, состояние сетей, объемы потребления и необходимость содержать инфраструктуру.

Местная власть может частично сдерживать рост платежей. В Киеве тариф для населения повысили с 30,38 до 63,79 гривни за кубометр: по оценкам мэрии, для семьи из трех человек это означает около 200 гривен дополнительных расходов в месяц. Отдельно потребители платят абонентскую плату, которая в столице может достигать 94,38 гривни ежемесячно. Экономически обоснованная стоимость услуг в крупных городах уже может превышать 90 гривен за кубометр, поэтому разницу между себестоимостью и тарифом для населения в отдельных случаях покрывают из городского бюджета.

Кто получает компенсации

Общины поддерживают жителей по-разному: где-то деньги напрямую получают отдельные категории населения, где-то бюджетные средства направляют водоканалам. В Виннице действует программа поддержки уязвимых категорий и внутренне перемещенных лиц: компенсация составляет 113,8 гривни на человека в месяц для домов с горячим водоснабжением и 149,5 гривни — для домов без горячей воды.

В Борисполе компенсацию тарифа отменили из-за дефицита городского бюджета. Ранее город компенсировал около 10 гривен за каждый кубометр воды, а после отмены поддержки соответствующие расходы легли на потребителей.

Что будет с субсидией после повышения тарифа

Для домохозяйств, получающих жилищную субсидию, повышение тарифа не означает автоматической потери помощи. После изменения стоимости услуги размер субсидии пересчитывают автоматически, если изменение тарифа официально вступило в силу. Субсидия покрывает расходы на воду в пределах установленных социальных нормативов.

Если семья еще не получает помощь, оформить ее можно онлайн через портал «Дія» или личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Стоит помнить: государственная субсидия и местная компенсация не должны дважды возмещать одни и те же расходы на коммунальную услугу.

Ранее Politeka сообщала, вода в Киеве подорожает вдвое, и Киевсовет утвердил тариф 63,79 гривни за кубометр.

Также Politeka сообщала, коммунальные расходы украинцев растут, и почему замороженные тарифы не останавливают подорожание.