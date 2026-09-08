Вартість кубометра води в Україні коливається від 56 до 242 гривень — різниця між містами сягає понад чотири рази. Найдорожче вода у Ріпкинській громаді Чернігівської області.

Тарифи на воду в Кам'янському нещодавно переглянули, однак по Україні вартість кубометра води відрізняється ще більше — від 56 до 242 гривень. Про розрив у цінах на водопостачання та водовідведення повідомляє Соцпортал із посиланням на видання The Page.

Де вода коштує найдорожче

Найвищий сукупний тариф на водопостачання та водовідведення зафіксовано в Ріпкинській громаді Чернігівської області — 242 гривні за кубометр. До трійки населених пунктів із найдорожчою водою також увійшли Умань із тарифом 158,33 гривні за кубометр та Бородянка Київської області — 139,34 гривні.

Скільки платять в інших містах

В Ужгороді кубометр води коштує 91,24 гривні, у Вінниці — 81,01 гривні, і саме тут тариф зріс одразу на 216%. У Києві сукупний тариф становить 63,79 гривні за кубометр, а найдешевше серед перелічених міст вода у Львові — 56,38 гривні. Йдеться про сукупну вартість водопостачання та водовідведення, тому складові платежу між містами коректно порівнювати з урахуванням структури тарифу.

Чому ціни так різняться

Після передачі повноважень із встановлення тарифів на місцевий рівень вартість послуг у різних громадах почала суттєво відрізнятися. На ціну впливають витрати водоканалів на електроенергію, стан мереж, обсяги споживання та необхідність утримувати інфраструктуру.

Місцева влада може частково стримувати зростання платежів. У Києві тариф для населення підвищили з 30,38 до 63,79 гривні за кубометр: за оцінками мерії, для сім'ї з трьох осіб це означає близько 200 гривень додаткових витрат на місяць. Окремо споживачі сплачують абонентську плату, яка в столиці може сягати 94,38 гривні щомісяця. Економічно обґрунтована вартість послуг у великих містах уже може перевищувати 90 гривень за кубометр, тож різницю між собівартістю та тарифом для населення в окремих випадках покривають із міського бюджету.

Хто отримує компенсації

Громади підтримують мешканців по-різному: десь гроші напряму отримують окремі категорії населення, десь бюджетні кошти спрямовують водоканалам. У Вінниці діє програма підтримки вразливих категорій та внутрішньо переміщених осіб: компенсація становить 113,8 гривні на особу на місяць для будинків із гарячим водопостачанням і 149,5 гривні — для будинків без гарячої води.

У Борисполі компенсацію тарифу скасували через дефіцит міського бюджету. Раніше місто компенсувало близько 10 гривень за кожен кубометр води, а після скасування підтримки відповідні витрати лягли на споживачів.

Що буде із субсидією після підвищення тарифу

Для домогосподарств, які отримують житлову субсидію, підвищення тарифу не означає автоматичної втрати допомоги. Після зміни вартості послуги розмір субсидії перераховують автоматично, якщо зміна тарифу офіційно набрала чинності. Субсидія покриває витрати на воду в межах установлених соціальних нормативів.

Якщо родина ще не отримує допомогу, оформити її можна онлайн через портал «Дія» або особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України. Варто пам'ятати: державна субсидія та місцева компенсація не повинні двічі відшкодовувати одні й ті самі витрати на комунальну послугу.

Раніше Politeka повідомляла, вода в Києві подорожчає вдвічі, і Київрада затвердила тариф 63,79 гривні за кубометр.

Також Politeka повідомляла, комунальні витрати українців зростають, і чому заморожені тарифи не зупиняють подорожчання.