В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и военнообязанным мужчинам повестку могут вручить не только в ТЦК, но и прямо на улице или блокпосту. Адвокат Марина Бекало объяснила, где заканчиваются полномочия представителей ТЦК и какие права имеет мужчина во время оповещения.

Мобилизация в Украине продолжается во время военного положения, поэтому повестку военнообязанному могут вручить не только в помещении ТЦК и СП, но и прямо на улице, в общественных местах и на блокпостах. При этом полномочия представителей ТЦК во время оповещения четко ограничены вручением надлежащим образом оформленной повестки — об этом ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Что обязательно должно быть в повестке

Правильно врученной считается повестка, которую передали лично под подпись или отправили по почте с соблюдением предусмотренных законом условий. В документе должны быть указаны: фамилия, имя, отчество и дата рождения мужчины; наименование ТЦК и СП, выдавшего повестку; цель вызова — постановка на воинский учет, прохождение ВЛК, уточнение учетных данных или призыв; место, день и время явки; подпись должностного лица; регистрационный номер; разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить причины.

Кто имеет право вручать повестку

В группы оповещения, согласно постановлению Кабмина №560, входят представители районных и городских госадминистраций или военных администраций, исполкомов сельских, поселковых и городских советов, ТЦК и СП и полицейские. Во время оповещения жителей многоквартирных домов в группу могут привлечь гражданских — главу ОСМД, представителя работодателя или учебного заведения.

С 30 июля 2025 года действует постановление №916, по которому повестку могут отправить по почте на адрес из реестра военнообязанных «Оберег». Если человек не получил такое письмо или отказался от него, его могут объявить в розыск за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса. За первую и вторую неявку по повестке для уточнения данных предусмотрен административный штраф, а третья неявка может повлечь уголовную ответственность.

Могут ли ТЦК быть в гражданском и снимать на камеру

Военнослужащий ТЦК и СП, входящий в группу оповещения, во время исполнения обязанностей обязан носить военную форму. Гражданские участники группы — глава ОСМД, представитель работодателя или учебного заведения — находятся в гражданской одежде. С 1 сентября 2025 года работники ТЦК в группах оповещения обязаны носить нагрудные бодикамеры и сообщать гражданину о видеофиксации.

Представитель ТЦК обязан назвать свою фамилию, имя и отчество, иметь служебное удостоверение и предъявить его по требованию. Также он должен показать паспорт гражданина Украины, удостоверение офицера, военный билет и удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, заверенное гербовой печатью.

Могут ли забирать телефон и силой увозить в бусы

Действующее законодательство не предоставляет должностным лицам ТЦК и СП полномочий применять физическое воздействие или психологическое принуждение, силой задерживать граждан и доставлять их в ТЦК, удерживать в помещении или забирать личные вещи, документы и средства связи. Такие насильственные действия могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы или похищение человека.

Что делать, если нарушают права

Гражданин может самостоятельно снимать на телефон, если фиксирует правонарушение — например, когда представители ТЦК превышают полномочия или применяют силу. Такие материалы передают следователю или прокурору в рамках уголовного производства, и только тогда они приобретают силу доказательств. Вместе с тем запрещено публично распространять фото и видео с военными, блокпостами или военной техникой — это может квалифицироваться по статье 114-1 УК.

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