Салат из капусты — простой, быстрый и бюджетный, а весь секрет вкуса прячется в правильной заправке на основе подсолнечного масла.

Салат из пекинской капусты и омлета мы уже публиковали — а классический салат из капусты готовится ещё проще и быстрее. Это бюджетное блюдо из свежей белокочанной и краснокочанной капусты, которое дополняют хрустящий огурец и зелёный лук. Главная особенность рецепта — заправка именно на подсолнечном масле: оно даёт тот тёплый, домашний вкус и аромат, который не способно повторить ни одно другое масло.

Ингредиенты для салата из капусты

1 средний кочан белокочанной капусты;

½ среднего кочана краснокочанной (фиолетовой) капусты;

1 длинный огурец (или 4 небольших огурца);

1 пучок зелёного лука;

4 ст. ложки подсолнечного масла;

1½ ст. ложки уксуса (или по вкусу);

1½ ч. ложки соли (или по вкусу).

Как приготовить салат из капусты: пошагово

Помойте все овощи. С помощью мандолины или острого ножа тонко нашинкуйте белокочанную и краснокочанную капусту и сложите её в большую миску.

Очистите огурец и нарежьте его соломкой, а зелёный лук мелко порубите. Добавьте огурец и лук к капусте.

В отдельной небольшой миске приготовьте заправку: вилкой смешайте 4 ст. ложки подсолнечного масла, 1½ ст. ложки уксуса и 1½ ч. ложки соли.

Заправьте салат, хорошо перемешайте и попробуйте. В зависимости от размера кочанов капусты заправки может понадобиться немного меньше, поэтому добавляйте её постепенно, чтобы не пересолить.

Салат из капусты вкуснее всего свежим, поэтому подавайте его сразу после приготовления. Если подсолнечного масла под рукой нет, его можно заменить оливковым, однако именно масло из семян подсолнечника придаёт блюду характерный аромат, ради которого стоит сохранить оригинальный рецепт.

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