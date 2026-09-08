Салат з капусти — простий, швидкий і бюджетний, а весь секрет смаку ховається у правильній заправці на основі соняшникової олії.

Салат з пекінської капусти та омлету ми вже публікували — а класичний салат з капусти готується ще простіше та швидше. Це бюджетна страва зі свіжої білокачанної й червонокачанної капусти, яку доповнюють хрусткий огірок і зелена цибуля. Головна особливість рецепта — заправка саме на соняшниковій олії: вона дає той теплий, домашній смак та аромат, який не здатна повторити жодна інша олія.

Інгредієнти для салату з капусти

1 середня головка білокачанної капусти;

½ середньої головки червонокачанної (фіолетової) капусти;

1 довгий огірок (або 4 невеликі огірки);

1 пучок зеленої цибулі;

4 ст. ложки соняшникової олії;

1½ ст. ложки оцту (або за смаком);

1½ ч. ложки солі (або за смаком).

Як приготувати салат з капусти: покроково

Помийте всі овочі. За допомогою мандоліни або гострого ножа тонко нашаткуйте білокачанну та червонокачанну капусту й складіть її у велику миску.

Очистіть огірок і наріжте його соломкою, а зелену цибулю дрібно поріжте. Додайте огірок та цибулю до капусти.

В окремій невеликій мисочці приготуйте заправку: виделкою змішайте 4 ст. ложки соняшникової олії, 1½ ст. ложки оцту та 1½ ч. ложки солі.

Заправте салат, добре перемішайте та спробуйте. Залежно від розміру качанів капусти заправки може знадобитися трохи менше, тому додавайте її поступово, щоб не пересолити.

Салат з капусти найсмачніший свіжим, тому подавайте його одразу після приготування. Якщо соняшникової олії під рукою немає, її можна замінити оливковою, проте саме олія з насіння соняшника надає страві характерного аромату, заради якого варто зберегти оригінальний рецепт.

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