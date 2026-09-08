На тлі загального подорожчання продуктів баклажани та солодкий перець у вересні, навпаки, впали в ціні — саме час закупити овочі для зимових закруток.

Ціни на продукти в Україні змінюються нерівномірно — на тлі загального подорожчання низка сезонних овочів, навпаки, дешевшає. Найпомітніше у вересні впали в ціні баклажани та солодкий перець: саме тепер припадає пік сезонного врожаю, тож це найвигідніший момент, щоб закупити овочі на зимові закрутки.

Про це повідомляє профільний аграрний портал Seeds, який відстежує ситуацію на українському ринку плодоовочевої продукції. Саме на початок осені припадає пік збору цих теплолюбних культур, тож пропозиція на ринках і в супермаркетах різко зростає.

Баклажани та солодкий перець — культури, які достигають наприкінці літа — на початку осені. У серпні-вересні господарства та приватні господарі одночасно вивозять на продаж великі партії врожаю, і конкуренція між продавцями змушує їх знижувати цінники. Тому вересень традиційно вважається найдешевшим місяцем для цих овочів.

Чому саме зараз вигідно купувати

Для споживачів це найкращий момент, щоб зробити зимові запаси. Дешеві баклажани — основа для ікри, «тещиного язика» та фаршированих рулетиків, а солодкий перець — для лечо, аджики та заморозки на зиму. Після жовтня, коли врожай з ринків зникне, ціни на ці овочі традиційно повертаються вгору.

Як вигідно закупити баклажани та перець на зиму

Щоб зекономити, овочі краще купувати наприкінці ринкового дня або одразу великими партіями — продавці охоче поступаються в ціні. Для заморозки перець достатньо вимити, видалити насіння й порізати, а баклажани попередньо бланшувати. Для консервації обирайте пружні плоди без плям і пошкоджень.

Попри сезонне здешевлення овочів, загальна ситуація на продовольчому ринку лишається непростою. Молочна продукція, м'ясо та бакалія продовжують дорожчати, тож загальний чек у супермаркеті все одно зростає — економія на сезонних овочах лише частково компенсує ці здорожчання.

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